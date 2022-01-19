因慣性賭博被判緩刑　Shoo相隔4年道歉：唔會再令大家失望

韓國元祖女團S.E.S出身的40歲日韓混血女星Shoo，於2016年8月至2018年5月期間在澳門等海外地方參與賭博26次，涉及金額達7億9千萬韓圜（約526萬港元），她因為在海外慣性賭博而於2019年被判入獄6個月，緩刑兩年及80小時社會服務令，其後法院亦判她要向借錢給她的朴某歸還3億4,600萬韓圜（約231萬港元）。

Shoo今日透過社交網上載長達兩頁紙的手寫道歉信，是她繼2018年捲入賭博風波後首度更新社交網，她坦言在發生事件後一直想向大家道歉，卻因為失實的報道而感到害怕，對現在才跟大家解釋表示抱歉。

她回想事件發生的經過：「在2018年下半年，因為朋友的誘惑而開始的賭博規模變得愈來愈大，我無法提起精神，完全沉迷於賭博，就因為這樣，我花光了數十年間的演藝生活中儲起來的財產，我負債纍纍，去到了傾家蕩產的地步。」她指自己為了還債，曾在小菜店、東大門市場的服裝店和友人開的餐廳打工，希望可以早日還清債項，並向大家謝罪。

她除了向支持她的粉絲及觀眾道歉之外，亦特別提到S.E.S隊友Bada和Eugene：「很想跟你們說對不起，雖然你們因為我而受到很大痛楚，卻首先擔心我和向我伸出援手，阻止我自尋短見。」她又承諾會重拾S.E.S在24年前出道時的初心努力生活，不會再令大家失望。