吃早餐，很多時都會簡單吃個麵包填肚，其實只要細心發掘，優質的烘焙美點比比皆是，豐富餡料的麵包、鬆脆的曲奇，再配咖啡或茶湯，無論早餐或下午茶都咁正。

名廚主理

米芝蓮星級大廚的手勢不同凡響，除了菜式，就連麵包都可能好食過人。灣仔新開的麵包糕餅店The Baker & The Bottleman由英國星級廚師 Simon Rogan打造，內有多款新鮮出爐英式風格麵包，如愛爾蘭蘇打麵包、酸種麵包、英式加冕雞肉三文治、芝士火腿三文治和洋葱百里香撻等。糕點則有藍莓酥、英式西梅伯爵茶撻和松樹酸種冬甩等。所有成品都是團隊由零開始打造，大部分利用在地食材，感覺更好。

限定優惠

以前提到餐室、冰室，總會有懷舊的感覺。長沙灣的炯記餐室，走新派時尚路線，為吸引客人店子創出不少新款美食，如大受歡迎的手撕雞牛角包和腩叉牛角包，前者有鹽焗和麻辣味選擇，手撕雞加上秘製沙律醬，香嫩惹味。後者以秘製叉燒醬來醃腩叉，和鬆化的牛角包又幾夾。在這個1月，餐室推出優惠，客人外賣上述其中1款牛角包，第2件可享半價。

真菠蘿曲奇

社交平台上經常有很多小店，把握機會化身成實體店。網站Cookie DPT不時有期間限定店，早前終於在中環開設首間實體店，內裏除了有人氣的出品如朱古力、花生醬、布朗尼等曲奇口味，今年首推的Pretzel Salted Caramel，鹹甜交替很吸引，因應新店推出限定的Pineapple Upside Down Cookie，曲奇內有原塊菠蘿，外脆內軟又有果香，有機會不妨試試。

瑞士卷變奏

喜歡食Cream Brulee的又或對日本甜品情有獨鍾的，或許日本最具規模及歷史最悠久嘅蛋糕及和菓子連鎖店Chateraise由即日起推出的全新出品──法式焦糖瑞士卷和法式焦糖抹茶卷啱心水。兩款新品乃在品牌經典的原味及抹茶味瑞士卷變奏創作而成，在瑞士卷面層唧上幼滑香甜的吉士醬，之後撒上沙糖，再以火燒至甘香焦脆，帶來外脆內軟、甘甜交織的雙重口感。由於新品全部即叫即燒，建議選購後1小時內享用。

鬆餅腰包

每次品嘗英式下午茶，總喜歡來一件鬆餅，平常多是原味或加了提子乾。銅鑼灣Red Lobster以車打芝士鬆餅聞名，由現時至2月13日，餐廳推出限量的車打芝士鬆餅腰包，腰包以鬆餅和龍蝦作設計圖案，袋內有保溫物料，可以放入最多6件鬆餅，拎住出街，肚餓時隨時開袋享用，方便得很。