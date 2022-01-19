虎出沒注意！躍現利是封迎新歲

虎來了！老虎作為來年的生肖，自然是近期最流行的主角，試問怎可以少了老虎圖案利是封呢？

【萌虎到臨笑呵呵】

愛萌一族一定不可錯過由apm準備的2大賀年必備萌虎潮物，第一款是一套4款的潮趣萌虎利是封，包括有以招財貓造型向大家賣萌賀歲的萌虎，以及兩款動感利是封，其一內藏發財二維碼，一打開虎頭即出現黃金滿瀉的圖案，掃一掃隨時中獎。

另一款只要輕輕上下拉動封套，就會出現帶有鬼馬表情的趣萌虎頭，並為大家送上笑口常開的祝福。此外，商場還與口罩品牌masklab 聯乘推出一套五款新春及虎年主題口罩，口罩分別印上笑口虎、虎紋、虎年行大運、一見發財及帶有新年色彩的花開富貴圖案，同時，一盒5款的禮盒套裝更附送一個限量版笑口常開香薰口罩扣，讓笑容及香氣常伴你左右。由即日至1月31日，會員只需於場內即日以電子貨幣消費滿指定金額或憑積分即可換領2大潮物，數量有限，換完即止。

【卡通老虎舞動迎新】

活潑的你就要睇睇由Nan Fung Place推出的「虎虎生威利是封」，特別設計令利是封可以成為站立式擺設，Die-Cut卡通老虎手舞足蹈，喜慶連連。老虎身上的斑紋與煙花以壓花製作，而煙花更以燙金印製，增加閃爍效果。一套兩款的利是封中間亦分別暗藏「笑哈哈」及多顆心型圖案，既歡樂又滿載愛。另外，Nan Fung Place更與INNOTIER合作推出賀年特色的限量版Nan Fung Place x INNOTIER「銀」織抗病毒口罩，融合了 Noble Biomaterials 的 Ionic+ 銀離子技術，報告顯示可抑制及消滅引致COVID-19的SARS-CoV-2病毒，更可清洗重用高達200次，具備成人、小童及幼童款式，而設計方面則用上具新年氣氛的吉祥紅，配以笑口大開的老虎頭圖案，喜慶又實用。由即日至1月31日，會員以電子消費滿指定金額即可換領，先到先得。

【虎躍迎新寓意連綿】

雖然老虎予人威猛十足，然而當虎仔換上笑臉，一樣可愛迷人。將軍澳廣場與馬鞍山中心推出兩款特色設計的「虎躍迎新利是封」，前者的設計一式兩款，其一是有兩隻喜虎於寓意金銀滿屋的煎堆當中互相嬉戲，另一款則是以福虎化身大吉，祝福大家虎年大吉大利。利是封上的喜虎、煎堆和大吉都以壓花技術製作，加上燙金設計的圖案以及祝賀語，配合反光背景印紋，非常具質感。而後者推出的利是封則由吉祥老虎送上寓意喜慶的金吉，揭開封面吉祥老虎將會分享金吉承載的祝福。由即日至1月31日，會員以電子消費滿指定金額即可換領，每張收據消費金額必須於HK$100或以上，先到先得。