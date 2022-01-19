重現經典床褥廣告　伍樂怡向汪明荃致敬：雖然走晒音

藝人伍樂怡（Kelly）於TVB劇集《青春不要臉》中向汪明荃「致敬」，複製對方經典床褥廣告，寫意的睡在床上，並背對鏡頭伸懶腰，最後Kelly以套裝Look亮相，並以超甜美笑容讀出廣告口號：「打破平嘢冇好嘅定律」，相當有趣！不過，談到今次拍劇，亮點原來在於Kelly的80年代唱腔，她受訪時坦言是一大挑戰：「負責錄音嘅同事想我跟足80年代嘅唱腔同語調，佢哋教我上網搵番原片嚟睇，學番阿姐（汪明荃）嘅唱腔，我成首歌都係盡力模仿番佢，所以真係有啲難，有啲版本錄出嚟好似走晒音咁，聽番都幾搞笑。」

Kelly又謂自己雖然在外國長大，但也對這首經典廣告歌充滿回憶：「呢個劇畀咗好多機會我去重現番以前嘅經典廣告、角色同片段，我真係好感恩。」Kelly又笑指拍攝這個廣告很舒服，皆因大部分時間均是睡在床上：「我嗰時真係爭啲瞓着。」今早（19號）Kelly更在社交網開心Share相關影片，除了「正式致敬版」，還有「搞笑走音版」，看過影片的網民均大讚搞笑：「走音版好有魔性係咁Loop。」

另，昨晚（18號）劇中演員余德丞、丁子朗、戴祖儀（Joey）及身在美國的劉穎鏇（Tiffany）在第2集播出後齊齊開Live與粉絲及觀眾互動，並大送寶麗來答謝粉絲支持。素顏出鏡的Joey獲海量網民大讚靚女，余德丞更搞笑地讀出其中一個留言：「戴祖儀以後唔好化妝，我覺得你唔化妝靚啲。」至於以眼鏡Look上陣的Tiffany亦獲大讚可愛，雖然直播時間是美國時間早上五時許，但Tiffany仍專誠起床參與，相當有心。