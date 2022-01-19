米芝蓮名單出爐　11間新上榜

因疫情關係，今年出爐的《香港澳門米芝蓮指南2022》於網上公布，香港有71間餐廳獲米芝蓮星星，澳門有15間，當中有11間新上榜餐廳分別獲得米芝蓮1星和2星，想知多啲即刻了解最新名單。

米芝蓮三星名單中，有7間來自香港，3間來自澳門，名單維持不變。米芝蓮二星方面，香港有12間餐廳入選，其中2間為新晋升，當中有中環的意大利餐廳Octavium，餐廳由奧地利大廚 Roland Schuller 和德國籍大廚 Bjoern Alexander 主理，評審員認為店內的自製手工意粉和以時令食材打造的套餐尤其出色。至於高級中菜廳欣圖軒，由行政總廚劉耀輝師傅主理，今年重上二星，劉師傅指餐廳面對眾多挑戰，團隊將壓力化為動力，為食客帶來最佳體驗。

今年有59間餐廳獲米芝蓮一星，52間來自香港，7間來自澳門，香港有9間新上榜。亞洲菜方面，有提供經典粵菜的家全七福和寧波菜式的甬府。印度菜則有來自尖沙咀香港瑰麗酒店的CHAAT。廣受港人歡迎的日韓菜，就有在中環主打精緻韓國料理的Hansik Goo和尖沙咀高級日本料理Sushi Wadatsumi（鮨わだつみ ）。早前搬舖至天后的鑄鐵板燒，由本地名廚莫燦林師傅主理，店內選用北海道、法國的食材，為客人打造難忘的鐵板燒美食。

西餐方面，去年3月搬鋪開業的法國餐廳BELON，主廚Matthew Kirkley曾於英國和美國的米芝蓮餐廳工作，創作了多樣化的新派法菜。中環南美風混搭法國美食的Mono，Chef Ricardo Chaneton來自委內瑞拉，致力將南美風味的美食帶來香港。歐陸餐廳Whey由新加坡籍主廚Barry Quek主理，他將新加坡食材和風格融入歐陸菜中，令人印象深刻。