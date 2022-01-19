佐野水柚　乳香伴樂韻

雖然柚妹已經30歲，但係副童顏仲係咁可愛純真。（互聯網）

做歌手梗係要聲色藝俱全啦，而家陣喺日本做寫真偶像要成功惹人注目，亦一樣要夠全面，如果唔係邊有話題畀人談論一下呢！佐野水柚唔單止擁有童顏及巨乳，近期仲玩埋音樂，等大家可以一次過獲得視覺同聽覺享受！

童顏巨乳

剛才提及到好多日本寫真偶像近年都有玩音樂，當中唔少都係玩ASMR，專門製造啲帶有治愈效果嘅音效，好似溫柔嘅進食聲音咁，用嚟紓緩一下大家緊張嘅心情，至於今日為大家介紹嘅佐野水柚，就用另一種方式嚟滿足大家嘅視覺同聽覺喇！

雖然佢今年已經30歲，但係個樣仲好似入世未深嘅鄰家女孩一樣，氣質天真純品，相當惹人憐愛。不過其演出風格同佢嘅氣質完全係相反，因為佢真係好鍾意展露誘人身段。而初出道時佢標榜自己為「G奶細巨乳」，點解又巨又細呢？阿妹嘅上圍屬於G Cup，當然係巨乳啦，而細嘅意思係指佢嘅胴體纖巧四肢幼細。而水柚嘅胴體除咗擁有以上兩個特點，吸引之處仲包括鮮嫩白滑嘅美肌，令吸睛指數再添加幾分。

泳裝演奏

水柚算係喺日本寫真界少有嘅例子，唔係話佢樣貌同身材鶴立雞群，而係指佢26歲先至出道拍寫真，但係一副童顏同鮮嫩身材依然狀態極佳，拍埋班十八廿二嘅女優身邊一樣唔會輸蝕。可能又因為佢年紀比班後生女較年長，所以出道之後，演出風格好快就愈演愈激，盡可能喺唔露點嘅情況之下，將最具挑逗性嘅演出刺激觀眾嘅眼球。

講到刺激眼球，柚妹近期經常出席攝影會大騷身材之外，亦開設個人視頻頻道，當中佢會表演自己嘅拿手絕技，就係彈鋼琴喇！咁然唔會咁簡單啦，佢會換上性感泳裝登場，酥胸半露咁彈奏動漫名曲，樂韻悠長又可以見到心口對G奶震吓蕩吓，絕對係雙重享受呀！

佐野水柚好鍾意大騷身材，所以喺佢嘅社交網除咗可以見到好多性感自拍照外，亦會欣賞到佢喺攝影會拍低嘅玉照同花絮，果然係刺激大家嘅眼球。

Profile

年齡：30歲

身高：5呎4吋

三圍：35G-23-34