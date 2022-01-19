譚詠麟點名讚汪峰！錄音感情投入難抽離

「樂壇校長」譚詠麟（阿倫）的新歌《莫名的淚》改編自內地歌手汪峰的《當我想你的時候》，他表示：「初時聽到《當》時已非常喜歡，很欣賞汪峰嘅演繹，聲線很特別，沙但不啞，而且感情唱得好好，覺得如有機會唱到呢首歌，甚至同佢合唱，係件開心事。」而阿倫終於如願以償，將《當》編成粵語歌詞版本再重新演繹，更加入不少新元素，有別於原曲偏向Band sound的風格，他又說：「重新演繹嘅版本將帶來不一樣嘅感覺。」

阿倫回想錄音過程，以為需要花長一點時間錄音，但一走進錄音室就即進入狀態，全程只錄了兩次就順利完成。他又說：「第一次演繹時主要搵吓感覺、情緒，第二次就完全開竅，所以好快就可以喺錄音室番出嚟，最後嘅效果，我同監製都好滿意。」

他又指錄音時因為感情過於投入，曾經一度控制不到聲線，情緒全投入在歌曲中，有點透不過氣的感覺，到錄完第二次時，和監製討論，覺得錄第三次都不會有同樣的感覺，所以雖然完成品可能帶點瑕疵，但感受卻是當下最真實，也是歌迷想傳遞最可貴的訊息。他又謂：「錄呢隻歌好得意，去到錄音室先見到份歌詞，一錄就畀首歌帶咗入情緒，抽離唔到。」

至於《莫名的淚》Lyric Video拍攝，他分享謂：「搵到新人賀三做特別嘉賓，拍攝當時氣溫好低要周街走，多謝佢參與。今次MV每個景都可以用嚟打卡，睇過MV就知㗎喇！」談及新一年的計劃，他希望可再舉行演唱會，因他的歌迷期待以久。