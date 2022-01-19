Pornhub公布　最多人熱搜關鍵詞

當大家慾火冒升時，第一個諗到嘅英文單字係乜呢？Pornhub早前公布2021年最多人熱搜嘅3大情色關鍵詞，不妨睇吓你所諗嘅係咪同結果一樣！另外，英國有醫學平台發表全球35個國家性伴侶人數排名，結果最多係邊個國家呢？

出人意表

全球最大規模嘅成人網站Pornhub，每年年底都會公布網站喺該年嘅網站搜尋數據，而當中嘅數據可謂全球好色男女嘅指標，至於喺過去嘅一年，邊三個字成為熱搜詞呢？

第3位係「Group Sex」（群體性愛），專家分析係抗疫期間集體活動減少，於是網民只好睇片解悶；第2位係「Romance」（浪漫），專家指抗疫期間，男女更渴望浪漫感，令內心冇咁冰冷；第1位就係「Hentai」（變態），佢係由日文翻譯嘅英文單字，雖然解作變態，但喺呢度卻係指日本嘅色情作品，原因係去年日本動漫大熱，於是令更多人對日本嘅十八禁作品更有興趣。

另外，最多人熱搜嘅三位脫星係邊個呢？第3位係Eva Elfie，第2位係Abella Danger，而第1位就係索女脫星Lana Rhoades，恭喜晒！

想入非非運動ASMR

深田詠美唔單止係人氣AV女優，更係人氣爆燈嘅網紅，單係睇佢社交網嘅追隨人數超過210萬就知，皆因佢動作多多，除咗搵清水健合作拍片外，更經常搵AV女優合作，早前佢就搵嚟超人氣嘅高橋聖子拍運動片，不過大家咪心邪，片中嘅詠美同聖子真係一齊做運動。

不過本嚟正經嘅運動片，卻被網民稱做拍出AV味！原因除咗當高橋聖子做深蹲動作時，鏡頭都會特寫胸部及臀部，加上有意無意咁發出呻吟聲，因而被網民稱為最令男士想入非非嘅ASMR（顱內高潮）。咪以為只係網民心邪，皆因影片推出後冇耐，就被YouTube評做違反色情內容政策而被刪除。究竟係拍得太有AV味，定係呻吟聲太挑逗就不得而知喇！

最多性伴侶國家

大家有冇計過自己有幾多個性伴侶？相對全球嘅數字嚟講，你嘅性伴侶又算唔算多呢？早前英國男性心理健康平台Manual對全球35個國家嘅男士進行有關性伴侶人數嘅調查，最近便公布調查結果，居榜首係邊個國家？答案係土耳其！當地男士平均性伴侶人數為14.5人，其次係澳洲嘅13.3人，跟住係新西蘭嘅13.2人。至於英國則排名第16位，平均性伴侶人數為9.8人。至於喺35個國家中，排最後嘅三個國家分別係斯洛伐克嘅5.4人、中國嘅3.1人及印度嘅3人。不過Manual嘅醫學主任Earim Chaudry博士表示，雖然某啲國家嘅男士擁有更多嘅性伴侶人數，但最重要嘅係顧及安全性行為，仲要明白性伴侶數量跟性生活滿意度並無任何關係。不過話時話，性伴侶人數嘅多少，係咪值得自豪嘅事呢？