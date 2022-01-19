招牌爆炸頭！曾比特同菅田將暉撞晒Look

宇宙無限、無奇不有，當歌手曾比特（Mike）遇上世界上的另一個「自己」，又會產生甚麼化學反應呢？說的正是近日在「黃Viu煲劇平台」熱播中的富士月九劇《勿說是推理》，劇中飾演「久能整」的實力派男星菅田將暉，他以一頭爆炸鬈髮神還原漫畫原著，不但引發日本觀眾熱烈討論，香港網民也因而驚覺菅田和曾比特似足孖仔！對此，Mike笑言連日來社交網遭到瘋狂洗板：「好多朋友send相畀我，所以冇可能留意唔到！我覺得好正、好有親切感，我喺香港搵唔到有呢個髮型嘅人，竟然可以喺日本搵到！第一眼睇到嘅時候都『嘩』咗一聲，估唔到真係幾似我個頭喎！」

之前有譚俊彥與韓劇《魷魚遊戲》李政宰撞樣，如今有曾比特撞菅田將暉「爆炸頭」，都確實幾有趣，Mike則笑指各位「關愛」全數收到，也大讚粉絲們好有創意：「收到好多私訊，大家都問我做咩去咗日本發展，我覺得好正，大家好有創造力同幻想！同埋唔少人見到呢個髮型就會諗起我，令我覺得我嘅爆炸頭已經深入民心，係一件幾開心嘅事。」

菅田將暉日前在訪問透露難以維持鬈髮造型，Mike則先天佔優，因天生自然鬈髮所以不難打理，但他認為整理髮型最緊要有耐性：「我覺得爆炸頭唔難Keep，但係你要忍受到呢個過程，因為吹頭同洗頭都要花好多時間。」

談到煲劇習慣，曾比特表示自己是動畫迷，而且偏好一口氣連續追。不過，近日Mike要暫時放下愛好，皆因他剛推出年度首支個人單曲《新年快樂》，更率先公開MV內幕：「2022年第一個MV竟然冇女主角！正確嚟講女主角喺台灣，因為今次MV分別喺香港同台灣拍攝，所以對我嚟講都幾特別；新歌係我自己鍾意嘅慢歌style，其實同另一首歌有啲似，一聽就會覺得同節日有關，大家拭目以待！」