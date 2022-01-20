【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十八

辛丑年辛丑月癸酉日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午5時至7時、下午1時至3時

宜：嫁娶、移居、拜師

忌：動土、拆卸、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座：有洞悉潛在問題的眼界，事業發展將有突破。

金牛座：得饒人處且饒人，別再執着身邊人的錯處了。

雙子座：得閒的日子將過去，要為忙碌的未來作準備。

巨蟹座：財運欠佳，開支超出預算，宜加強節流措施。

獅子座：可從工作中獲得滿足感，但要避免得意忘形。

處女座：工作壓力大，精神疲累，沒心情理會身邊人。

天秤座：衣着上大膽一點，有助提升魅力，催旺桃花。

天蠍座：遇上麻煩不用怕，只要有足夠耐性就能應付。

人馬座：需注意人際溝通，愈是坦誠，愈易建立默契。

山羊座：謀事忌粗枝大葉，忽略細節易衍生大堆問題。

水瓶座：面帶笑容，可提升人緣運，謀事無往而不利。

雙魚座：被突發事故弄得應接不暇，切記沉着應戰。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）虎 桃花旺

（跌）兔 人緣差

鼠：知足常樂，不安於現狀，將自討苦吃。

牛：運勢極佳，靠山多多，事業如魚得水。

虎：桃花旺，攜眷郊遊，有助感情升溫。

兔：是日沖煞，人緣差，需要獨力解決問題。

龍：生活稱心如意，渾身正能量，羨煞旁人。

蛇：人緣運強，能獲身邊人幫忙，共渡時艱。

馬：謀事踏實，不會紙上談兵，易交出佳績。

羊：腦筋轉數快，做事效率奇高，勢如破竹。

猴：已婚者要自律，拈花惹草會惹來一身蟻。

雞：情緒大起大落，宜保持平靜，避免傷身。

狗：身邊多小人，謀事多波折，易陷入困境。

豬：有些事愈早處理愈好，不宜一拖再拖。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

十天干日元虎年運程（五）

由於專欄字數有限，我們就開門見山吧，這篇主要講講乙木日元和己土日元在虎年的運程。

乙木日元的朋友，2022壬寅虎年是正印與劫財年，對於在職者，這會是穩定的一年，與學習有緣，所以適合報讀一些課程去增值自己。對於從商的朋友，這是不利財運的一年，如有擴張計劃，建議暫時停一停。

運勢比較欠佳的月份是在新曆9月、10月和11月的上半月；健康運欠佳的月份是在新曆11月、12月和2023年的1月。

運勢比較理想的月份是在新曆5月、6月、7月份和8月。

己土日元的朋友，對於在職者而言，2022年是容易升職的一年，所以要加倍努力工作。己土日元的單身女士，桃花運強，尤其是上半年，有望遇到理想對象。對於從商者，今年有利擴展業務，或投資新的項目。結婚不久的己土日元男士，生育子女的意欲增強，好好計劃一下。

運勢比較欠佳的月份是在新曆3月和5月；健康運欠佳的月份是在新曆5月、6月和7月。

運勢比較理想的月份是在新曆9月、10月、11月、12月份和2023年的1月。