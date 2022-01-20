望MIRROR一齊演喜劇　Lokman最想挑戰反派

MIRROR三位成員，包括隊長楊樂文（Lokman）、邱士縉（Stanley）及陳瑞輝（Frankie）一同參演的ViuTV新劇《IT狗》剛開始播出，Lokman演技更獲網民大讚，劇中角色非常自戀的他說：「第一次做呢類甩皮甩骨角色。（點拿捏？）導演叫我將平時喺舞台上嘅自信放入去化做自戀去演。」

首次拍劇的Frankie坦言為角色做足功課：「角色比較陰沉，所以上網睇定啲『負能量語錄』。（其他兄弟有冇教路？）佢哋同導演都有教我。」戲份相對較少的Stanley則笑稱絕不介意：「我個角色明顯係為第二季鋪路，如果有嘅話，哈哈！（戲份少咪冇難度？）每次拍劇會拍唔同演員、劇組，要重新培養默契，會有唔同嘅火花。」他笑稱拍喜劇最重要留意工作人員反應：「每次拍完見佢哋笑晒就應該冇問題。」

三子也期望能繼續拍劇，Frankie表示想試演正經劇，Stanley則希望嘗試極端角色：「重病或大英雄之類，咁先夠挑戰。」Lokman即搞笑稱：「反派先夠吃香嘛！做反派做到大家都同情你，覺得你『佢唔係咁衰㗎』，咁先賺晒！（有冇考慮三兄弟再合作？）其實我哋有傾過，最希望MIRROR 12個一齊演喜劇，一嚟喜劇可以放啲，加上大家已經好熟，有意見就講唔會就住，件事自然做得更好。」

Hair : Denny Ku @ Chic Private l Salon

Makeup : Rainbow Chung, Yumi Cheung @ Annie G. Chan Makeup Centre