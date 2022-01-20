超卓汽車頒獎巡禮：最人氣混合動力揭背車─Nissan NOTE e-POWER

另類混能 抵玩之選

有一種油電混合動力系統，引擎只作發電用途，為鋰電池充電兼且供電予電馬達提供動力，日產（Nissan）e-Power系統可說是其表表者。此系統已進化至第2代，並搭載在新抵港的NOTE e-POWER身上，憑藉媲美傳統2.5L自然吸氣引擎表現，以及特低平均耗油量，成為不少揭背車迷的人氣轉「混」之選。

e-POWER系統 毋須插電

全新NOTE e-POWER揭背車，是Nissan繼7座MPV Serena e-POWER後，第2款輸港的e-POWER電氣化車型。車載第2代e-POWER系統，可理解為一個毋須外置充電，僅由一具1.2L直三引擎來發電，為車載鋰電池充電及直接驅動電馬達的另類油電混合動力系統。最大馬力輸出為116ps，峰值扭力達280Nm，動力表現媲美傳統2.5L自然吸氣引擎，廠方公布平均耗油量更低見27.8km/L（WLTC），對於不想受充電問題束縛，又想慳油的駕駛一族，無疑是不錯的選擇。

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