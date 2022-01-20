【捉着冬天的尾巴進補】勿踩大寒養生地雷

不經不覺，便來到二十四節氣中的最後一個節氣大寒，同時亦象徵冬天即將結束的節氣，馬上就會迎來春季。正值陰陽轉換的重要時刻，除了要持續保暖、進補及養陰藏精之外，亦要提前為季節的轉換做好準備。雖說大寒與小寒的養生方式大致相同，但亦有一些地方要留意，同時亦有些「地雷」需要留神，小心勿墜養生陷阱。

【大寒要大補？】

雖說冬天是進補的最佳時機，但大寒之時已到達冬天的尾聲，且最冷、最需要進補的「三九天」已過，為了迎接即將旺盛的陽氣，應由大補轉為平補，次數慢慢減少，忌生冷、宜熱食固然是關鍵，而食材上亦可選擇略溫性食物，如牛肉、羊肉、雞肉、栗子、紅棗、薑、葱、蒜等，亦可適當食用微辣的食物，以及加入有升散性質的食物如紫蘇葉、洋葱、芥菜、白蘿蔔、芫荽、茴香等。

【泡腳水愈熱愈好？】

冬日養生方法中，經常會提及泡腳，日常則以厚底鞋、厚襪來保暖雙腳，而晚間的泡腳在保暖之餘，亦可以促進血液循環、打通穴位經絡。不過想泡腳亦有不少的注意事項，首先水溫不宜過高，否則反而有機會造成身體不適，泡腳水的水溫約於攝氏45至50度即可，水浸至腳眼位，時間以15至20分鐘為佳，同時亦不宜在飯前、後一小時泡腳，太餓或太飽都易對腸胃造成不好的影響。另外，若腳部有傷、身體不適者亦應避免泡腳，泡腳時可配合按摩及其他的材料，如以中藥袪濕、驅寒、以白醋殺菌、去腳氣，甚至還有緊緻肌膚的效果。

【冬天動一動，少鬧一場病？】

冬天時進行適當的運動，確實可以令身體更耐寒，但寒冷的天氣會令血液流動得較慢，如進行過激的運動反造成身體負擔，而且亦會擾及身體的陽氣，出汗更會增加患上感冒的風險。所以，冬天運動時最好選擇陽光充沛的時間及地方，以低強度的有氧運動為主，如走路、跑步、游泳、球類等。