小鮮肉男神變熟男　演繹秋冬男裝魅力

最近是各大High Fashion品牌舉辦時裝Show的日子，Prada也不例外。2022年秋冬男裝Show主題為「Body Of Work」，今次的系列是品牌主理人Miuccia Prada與品牌創意總監Raf Simons一起聯手打造，融合了兩人的設計風格。主題是賦予日常活動場合的儀式感，所以特別運用了皮革和絲綢等珍貴材料剪裁製作出實用的工作服，將日常服飾加上正裝的設計概念，變奏出多款採用裁縫手法打造的針織衫、Jackets和Parkas。

品牌還邀請了《Spider-Man: No Way Home》中飾演蜘蛛俠的Tom Holland來演繹新裝，電影在去年底上映即大受歡迎，至今全球票房突破15億美元，令到Tom也連帶成為票房保證。而另一位與蜘蛛俠擦身而過卻意外獲得演出劇集《Sex Education》機會，更火爆全球的Asa Butterfield，也獲邀當上Prada的男模。兩位鮮肉男神脫離影集角色後，都以自家方式演繹品牌服飾。從廣告及行騷照片中，可見二人在氣質上也有明顯改變，比銀幕上的形象更加成熟。Asa Butterfield蓄起鬍鬚穿上西裝，而Tom Holland就一改過往的稚嫩形象大騷肌肉。

除以上兩位型男外，時裝Show還請來新生代男星Thomas Brodie-Sangster、Louis Partridge、Filippo Scotti、Damson Idris、Tom Mercier、Jaden Michael和Ashton Sanders，以及資深男星Jeff Goldblum（曾演出《侏羅紀公園》）及Kyle MacLachlan（曾演出《Twin Peaks》）化身男模演繹秋冬男裝，單是這個跨世代的星級陣容，已經令人超級驚喜！