團年午餐　都可以好豐盛

今年想出外吃團年飯，只能揀選午餐時段，幸好多間餐廳已準備好應變措施，除了中菜，還有西式選擇，價錢平貴俱備，務求讓各位能團圓食餐飯。

矜貴之選

星級嘗味

難得吃團年飯，偶然豪爽一次都無妨，中環米芝蓮一星中菜廳都爹利會館於1月24日至2月15日，會推出5款新春點心和7款單點菜式，如烏魚子蝦餃、流心煎堆、花膠人參石斛燉雞湯、香芹馬蹄炒龍蝦、生炒臘味櫻花蝦糯米飯等。此外還提供6道菜和8道菜的嘗味餐廳，當中包括有酥炸蝦膏蜜餞煎金蠔、蠔油香菇燜25頭吉品鮑魚、髮菜蠔豉燜豬手及紅棗桂圓燉燕窩等菜式，矜貴美味。

酒餚拼配

和家人熱熱鬧鬧聚餐，少不免來點酒助興。 中環的「品」葡萄酒餐廳提供過千葡萄酒選擇，配上新派粵菜風味更佳。由1月27日至2月10日推出多款節日菜式，Golden Oyster Beurre Blanc選用流浮山金蠔慢煮，再加沖繩黑糖香煎，配加柑橘皮和西柚等煮成的白忌廉醬汁。Silkie Chicken Supreme Broth是選用竹絲雞加蔬菜熬煮48小時，配絲瓜、竹笙花、花菇和金華火腿絲，鮮綀嫩入味。菜式配上葡萄酒，相得益彰。

好意頭套餐

一大班人的話，最方便就是揀選主題套餐。灣仔的「中庭」由現時至2月28日推出3款6位及12位用的9道菜賀年套餐。「富貴吉祥宴」就有海膽頭抽焗大蝦、松茸竹笙燉遼參、生財好市六頭鮑伴鵝掌等。「樂福滿門宴」就有露筍煎釀羊肚菌炒帶子、金箔蟹肉燴燕窩、生財好市玉環柱脯、珍珠躉二味和紅燒喜鴿等。「恭賀新禧宴」有碧綠炒蝦仁鳳片、紅燒花膠海皇燴燕窩、生菜蠔豉大利和金蒜銀絲蒸斑片等。由現時至2月15日還有供應單點賀年菜式，包括鮑魚海味一品煲、生菜蠔豉鮑片、衝浪海星斑和生菜扣元蹄蠔豉。

親民之選

川式麻香

冬日來點辛香的菜式，胃口更佳。中環的川菜餐廳麻辣燙由現時至2月15日推出多款新精選菜式，炸得外脆內軟的乾燒桂花魚、用上各式辣椒調味的霸王鮮鮑魚、辛香的大紅袍香辣蟹夠晒惹味，另外還有蟲草花松茸燉雞湯、脆皮茶香雞、金盞雜落和三色素鵝等，濃郁惹味。

傳統美饌

每逢過年，總有幾道必吃的菜式，好吃又好意頭。灣仔船記於1月28日至2月15日推出多款賀年菜，當中不乏傳統菜式，寓意橫財就手的髮菜豬手，入味啖啖肉。髮菜蠔豉豬脷代表發財好市大利，食完古法金錢雞祝願金錢滿貫。另外還有蜜餞金蠔、炸紫菜淮山蠔豉卷和素食的南瓜金湯竹笙釀露筍，最後來一口炸煎堆，必定笑口常開。

意式套餐

除了中菜，想有點新鮮感，也有西餐選擇。中環意大利餐廳PAZTA由即日起至2月3日推出4道菜的The Tiger Menu賀年餐單，小吃、前菜、主甜品都有得揀。餐廳以「蝦」與「哈」同音作靈感，部份菜式選用代表笑口常開的地中海虎蝦做主角，前菜就有意大利粗管麵配雜錦海鮮肉醬及虎蝦，主菜有香煎虎蝦。其他包括白松露意式薄切生牛肉片、鴨肉醬闊條麵、托斯卡尼黑胡椒燉牛肉等，素食則有焗烤千層茄子、白松靈寬條麵和意大利黑醋炒植物肉及蘆筍。甜品有意式咖啡提拉米蘇和意式奶凍，為各位帶來不一樣的團年飯。