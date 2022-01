應屆港姐陳聖瑜(Yvette)自入行後即備受器重,去年瞬即加入節目主持《讀心專家》,新劇《法言人》都預埋佢一份,加上甜美外貌加火辣身材,參選時已經人氣急升,自動升呢做無綫真女神。最近爆出第5波疫情,晚市堂食延長至2月3日,個個嗌晒救命,好似Yvette咁,佢都好懷念以前夜晚扮靚靚出街食飯嘅日子,近日佢就晒出舊飯局照,見索爆嘅佢以一襲超索貼身連身裙現身一間高級餐廳,更晒出33吋逼爆上圍,泰山裝上陣嘅佢更加露出半邊黑Bra,真係睇到網友噴鼻血。點知就有人留言,問佢係咪唔識着衫,似係覺得女神太暴露,不過出名Nice爆嘅Yvette就一啲都冇嬲,反而好溫柔咁回覆對方:「 I got my shawl with me haha(我有帶披肩!)」咁識做,唔怪得人氣有升冇跌。