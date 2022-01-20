靈敢侶情：在世界邊緣呆着的他

女生一向脾氣大，得饒人處才不饒人，聽過她死咬着一個餐廳侍應不放，只因為對方沒有將凍奶茶走甜。

突然間，她的性情由地獄升上天堂，對人處處忍讓，自己沒錯也先認錯。用她過往口賤的語句問她：是不是得了絕症？期待她破口大罵之際，她竟然詭異地露出純情的甜笑，然後還溫柔地說：很開心的絕症。

不得了，世上有男人治到她！

大家對這個男人非常好奇，各自揣測男人的過人之處：必定英俊、必定高大、應該比女生更兇、事業有成、有權但體貼、有錢但貼地⋯⋯終於，等到聚會那天，大夥兒像小朋友期待鯊魚游過般緊張，來了來了！是怎樣的男人？

眼前的，只是一條小魚，比女生才高半個頭，衣着打扮毫不起眼，樣貌跟英俊扯不上關係，職業平庸，談吐沉悶，於且還有點呆，完全沒有察覺大家的竊竊私語，自顧自地啃頭盤。

大家的結論是：女生的命數到了，恐龍才會被小魚擊倒。

我靜靜地觀察，只因為我八卦，然後發現了一個被忽略的重要細節。每當大夥兒鬧着玩，恐龍女生總會不自覺地向後退幾步，站在角落、雙眼從未離開過她的小魚男人，會走到她身邊，讓她有倚靠的肩膀。

在厚厚的皮肉之下，藏着一個害羞的小女生，活在花花世界的平庸之輩看不到，只有在世界邊緣呆着的他才能感受到。大千世界，各有各天地，小魚男其實不小。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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