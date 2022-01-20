中國首間 Hello Kitty 酒店　登陸海南三亞

總部位於香港、專注於開發和管理大中華區高質量項目的富德集團（Keyestone Group）與凱悅酒店集團日前宣布，將於海南省三亞市海棠灣開設中國首間Hello Kitty酒店，絕對令一眾粉絲相當期待！由富德集團負責開發，這間全新的凱悅尚選品牌（JdV by Hyatt）旗下酒店將坐落海南省首個Hello Kitty品牌主題樂園——三亞 Hello Kitty 度假區內，預計將於2025年正式開幕。酒店將提供221間以Hello Kitty及其他深受喜愛的Sanrio角色為主題的客房和別墅。秉承凱悅尚選一貫的品牌風格，酒店配備先進完備的設施，包括三家特色餐廳和酒吧、一個主題宴會廳、一個游泳池，以及先進的水療及健身中心，讓客人可以沉浸於夢幻世界， 盡享人生之樂。

酒店坐落於佔地52英畝的三亞 Hello Kitty 度假區內，賓客將伴隨着由創新的設計和科技打造的夢幻互動體驗，以及適合全年齡層賓客引人入勝的故事元素。此外，酒店還將推出季節性活動及菜單，與賓客一起歡度每一個難忘的節日。值得一提係，富德集團與三麗鷗（上海）國際貿易有限公司於2019年7月簽署了一份知識產權許可協議，授權富德集團使用超過400個Sanrio旗下商標人物，其中許多角色將出現在三亞Hello Kitty度假區和酒店中，粉絲們應該會大感滿足！