與金像獎擦身而過　姜皓文冧老婆：冇佢好似斷四肢

ViuTV節目《演員．門》由4位男演員游學修、吳肇軒、凌文龍及陳湛文擔任主持，輪流與不同演員嘉賓互動，明晚（21日）播出的第15集將邀請著名演員姜皓文擔任嘉賓，與4位主持分享演藝生涯中的起伏。姜皓文曾經因為電視台沒有工作，也沒有電影可以拍，需要借錢度日，後來與廚師朋友鑽研廚藝，開始經營私房菜餐廳，但他從來沒有放棄過演戲，一有通告就會放下餐廳的工作去演戲。被問到甚麼原因讓他堅持演戲？姜皓文表示演戲讓他學會很多知識，他的妻子殷寧及許多朋友都是透過演戲認識，他更表示生活中如果沒有他的妻子就如斷了四肢，沒有動力去學習新事物。

2018年，姜皓文在電影《翠絲》中破格飾演一位變性人，為了更了解變性人的心理，他曾與變性人對話、尋找相關資料，甚至戴上假髮到茶餐廳，觀察身邊的人對他的反應。姜皓文視該片為一個特別的印記，更是一個難得的發揮機會。該片於金像獎曾獲提名卻沒有得獎，姜皓文承認當時感到失望，曾打電話給朋友及工作人員問意見，還感激朋友給了很多演技上的意見，讓他更了解自己的優點和缺點，以及觀眾對他的看法，好讓自己在下一部作品中進步。