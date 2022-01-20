【營事檔案】四色發財餃子　招「營」進寶

傳統賀年美食各具好意頭，好像不同的糕點寓意年年高昇、笑口棗寓意笑口常開、蒸魚寓意年年有餘等，而餃子都有着新年的寓意。餃子彎彎的形狀好像元寶，因此有「招財進寶」的寓意，就好像吃愈多餃子，就能賺更多錢的意思。此外，如果可以一起包餃子的話，都是在疫情期間的小確幸及不錯的親子活動。

鯪魚 怕魚骨人士的魚肉選擇

魚肉含有豐富蛋白質、維他命D等營養素，十分有利身體健康，而不少人包括長者、孩子等因害怕魚的腥味、魚骨等各種原因而害怕或少吃魚，當中鯪魚肉就是其中一款適合大眾的的食材，一般都以魚蓉的形式出售，常見的食法有煎釀三寶、鯪魚球、生菜魚肉等。鯪魚肉等魚類含豐富蛋白質但脂肪比較低，尤其是飽和脂肪，增加進食魚類作為蛋白質的來源，可以減低攝取飽和脂肪。

玉米筍不是澱粉質

玉米筍是玉米的年幼期，成長後就會成為玉米。玉米是高膳食纖維的澱粉質來源，而玉米筍就是高膳食纖維的蔬菜。玉米筍和玉米一樣含有豐富的維他命A、C、胡蘿蔔素及鐵質等營養素。維他命A可有助維持正常視力，以防患上夜盲症、維持免疫功能正常等功能。

【四色發財餃子】 (15隻分量)

材料：

餃子皮 15塊

紅蘿蔔 50克

蘑菇 50克

西蘭花 50克

玉米筍 50克

鯪魚肉 150克

調味料：

胡椒粉 1茶匙

鹽 1茶匙

麻油 1茶匙

做法：

1.鯪魚肉加入胡椒粉、鹽及麻油拌勻成餡料，備用。

2.紅蘿蔔、蘑菇、西蘭花及玉米筍分別切碎炒熟備用。

3.餃子皮先包上鯪魚肉餡，向中間捏緊再對角捏緊。

4.用雙手將對角處撐開，再用分別將紅蘿蔔、蘑菇、西蘭花及玉米荀填入四個洞。

5.餃子以大火蒸10分鐘即可。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，常出席電視報章營養專訪，及撰寫專欄文章。Kathy是中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。