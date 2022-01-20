姚焯菲化身古典美人　再被何晉樂請食檸檬

由參加TVB歌唱比賽《聲夢傳奇》至今，一直備受關注的姚焯菲（Chantel）繼續Job接Job，近日拍攝賀年照為某商場宣傳，為配合傳統民間工藝品「布福虎」主題，曾於熱播劇《青春本我》中，以「民初小鳳仙Look」獻唱新歌《靈魂伴侶》的Chantel，當日再次化身「古典美人」，換上粉紅色的短旗袍，造型可愛。

雖然劇中慘食「徐Sir」朱敏瀚檸檬，但現實中，今次她卻有「聲夢」戰友何晉樂（Rock）陪玩、陪打卡，兩人與商場內12隻色彩繽紛的布福虎大影特影，搞笑重現《青》劇古裝求愛一幕，惜跟圈外女友感情穩定的Rock笑言：「Sorry，我已經名草有主喇，哈哈！」可憐的Chantel再度食檸檬，只好攬實橙色笑面布福虎「取暖」，場面惹笑！

虎年繼續唱好歌

拍攝期間，人氣爆燈的2人又引來不少途人圍觀及舉機拍照，除了迷倒一眾少男外，憑甜美乖巧形象入屋的Chantel，席間更獲「媽咪級」粉絲激讚靚女兼打氣，「國民初戀」果然名不虛傳！離開前，他們還各自捧走一隻「開運福虎擺設」，Chantel說：「希望佢可以帶畀我祝福，喺新一年事事順利、開開心心。」Rock就盼虎年繼續唱好歌，並帶給觀眾更多歡樂：「希望快啲擁有自己嘅歌，同埋演多啲唔同嘅角色。」