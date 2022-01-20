識貨2︱陳自瑤卸任！陳敏之銷售額41萬奪冠

藝人陳敏之、阮兆祥、邵初昨晚（19日）為無綫節目《識貨2》拍攝最後一集，製作組更邀請了上輯的參賽者陳自瑤、黎諾懿、陳嘉佳、黃建東等做嘉賓，而上屆冠軍陳自瑤更化身「港姐」般壓軸出場，於港姐背景音樂襯托下繞場一周，她大說「卸任感言」說：「踏上同一個舞台，但我嘅身份已經唔同咗，喺過去呢一年，我感恩《識貨》令我夢想成真，令我踏上一個精彩旅程！」

經過前兩晚的直播大決鬥，最終大熱門陳敏之以41萬多港元銷售額成為總冠軍，而兩晚節目總銷售額為417萬多，單是敏之已佔了約10%銷售額，成績彪炳！眾望所歸的她獲獎後笑言：「姓陳嘅果然犀利，多謝《識貨2》咁多位，呢個獎係屬於大家嘅！」之後新舊主播進行大混戰，以傳氣球、急口令及啤牌估價錢等遊戲進行較量，為家庭觀眾爭取大量「一蚊貨」過肥年！

拍片分享喜悅

升呢《識貨2》總冠軍的敏之完成節目後，在社交網拍片分享喜悅：「拎到《識貨2》總冠軍，好開心好感恩，多謝呢個團隊製作咗呢個咁好嘅節目，今次對我嚟講真係好大嘅挑戰，真心要多謝買過我哋產品嘅朋友。」她又謂拍完節目後感到失落：「好似拍劇咁，不過嚟緊我會做多啲帶貨同直播節目！」