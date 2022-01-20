本日日本：未來的家具？機械人梳化有辦你睇

隨着科技的發展，機械人的用處也愈來愈多。以「木造家具小鎮」馳名的日本福岡縣大川市，最近就在視訊網站發布了一段名為「Robot家具」的短片，片中出現了一張可載人移動、內置機械人的梳化，當堂在網絡掀起了話題！該梳化其實係大川市為了宣傳，特別拜託市內家具生商炮製的「未來的家具」概念作品。特別之處係梳化下藏有自動搬運機械人「TiTra G500」，透過遙控可將梳化前後左右移動，甚至旋轉。由福岡市機械人生產商匠（Takumi）出品的「TiTra G500」，原是物流倉庫用來搬運重物的機械人，可以承重達500kg，因此體積也有咁上下分量，負責製作梳化的家具商丸庄表示既要有足夠空間擺放機械人，又要確保坐得舒適，同時兼顧外形美觀，其實頗具難度，因此梳化比普通設計略高，但保留簡約外形，易於配襯不同家居風格。有了這張梳化，就可以隨時轉換家具的擺位，就算長者都可輕易搬動，甚至可作小朋友的玩具。不過暫時未有大量生產的意思，只會透過Twitter的活動（即日至2月13日）送出這張全球唯一限定版，有興趣的朋友不妨留意。