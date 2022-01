ViuTV電視劇《IT狗》最近成為網民熱話,昨日(19日)播出的一集,重新演繹電影《英雄本色》的多個經典場面,集集充滿新鮮感贏得口碑,而劇中PayPayDuck員工們為了討好Cathy Ho(彭秀慧飾)而將馮德倫的海報貼滿共享辦公室,引得海報本尊馮德倫現身,在社交網上載劇集截圖,還Tag監製羅耀輝,表示下次可以找他拍劇:「我們需要好的喜劇,下次不要只是用我的照片,叫我加入吧!(We need good comedy!Next time don’t just use my photos, ask me to join.)」

馮德倫已經多年沒有拍過香港電影和電視劇,對上一次拍攝已經是2000年的TVB劇集《新鮮人》以及2006年的《老馮日記》,之後往電影界發展兼成為導演,不過都是在美國,分別是2015年的《荒原》以及Netflix的《五行刺客》,現在他開到口表示有興趣香港拍劇,令好多網民都非常期待,希望能在公仔箱見到他。