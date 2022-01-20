出道29年！莫文蔚克服困難：原來甚麽都有可能

歌手莫文蔚（Karen）昨日（19日）是她出道29周年的大日子，特別推出新歌《原來…甚麼都有可能》MV，與樂迷分享這份喜悅，新歌的誕生，全因Karen對於初做新人時第一首主打歌《原來…沒可能》的名字念念不忘，當年Karen沒想到唱片公司會為她選擇一首歌名看似不好兆頭的歌曲作為出道單曲，Karen一直努力不懈，一切都會變得有可能，在過去的演藝旅途上，完美地證明了《原來…甚麼都有可能》。

此歌的誕生也十分神奇，去年回港後認識了師妹黃妍（Cath），Cath向Karen表示想為她寫歌，收到Demo時，發現Cath的Demo竟然跟她正在創作的一段旋律不謀而合，於是她忽發奇想，提議將2人創作的旋律交疊成為副歌，加上作詞人陳振宜為兩段旋律分別填上歌詞，令作品變得更別樹一格。

新歌的MV裏特別收錄了去年《絕色莫文蔚世界巡迴演唱會香港站》的精彩場面，當時因爲疫情，這一場《絕色》尾站差一點不能如期舉辦，最終克服各種困難下，再一次證明「原來…甚麽都有可能」！所以在企劃這個MV的時候，Karen就希望加入《絕色》香港站的畫面，讓樂迷可以在這個特別的日子，與Karen一同回味她最後一次舉行的大型巡迴演唱會的最後一站。另外，MV還特別加入一張在Karen兒時的剪報，原來她在3歲的時候就已經立志成為一位電影明星，由昔日的美少女，現已搖身一變成為一代歌后，絕對又是「原來…甚麼都有可能」。

慶幸自己不停發夢

回望過去Karen慶幸自己不停發夢，她說：「由出道至今，我一直都為自己訂下不同嘅目標，然後就咩都冇諗勇往直前，結果真係完成咗好多發夢都冇諗過嘅事情！所以我一直堅信，只要有恒心有夢想去追夢，立定決心就一定可以做得到。展望將來，我仲有好多夢想想去實現，希望我可以透過音樂，繼續完成更多不可能嘅任務，回饋樂迷、回饋社會。」