麥秋成與湯怡拍拖僅半年就宣布奉女成婚,去年6月誕下愛女「麥QQ」,湯怡不時分享全家溫馨合照大晒幸福,原來昨日(19日)係兩人求婚一周年紀念日,求婚日都要慶祝一番,麥秋成果然係好老公,麥秋成喺社交網貼出多張當日求婚的照片放閃,相中湯怡穿上一身黃色露肩短裙,手執一束大玫瑰花,相當搶眼;背景佈置便是:「Will You Marry Me 」,場面浪漫溫馨。麥秋成寫道:「一年前的這個時候 She said:『Yes』 #thankyou #愛在蜜園」 湯怡即冧爆留言回覆:「I Love You MakChauShing. (我愛你麥秋成)」,認真甜到漏。