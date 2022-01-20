辻莉莉莎　神級G奶姐姐

唔少男士都鍾情十八廿二嘅美少女，但其實氣質比較成熟嘅姐姐一樣有大量裙下之臣。好次今期「世界Cup」主角辻莉莉莎，係當今日本寫真界最炙手可熱嘅姊系女優之一，個樣生得靚又勁好波，佢身上散發住一陣迷人嘅氣質，比起好多童顏巨乳妹妹更加惹人注目！

質素媲美杉原杏璃

年紀有番咁上下，相信都會對一代寫真女神杉原杏璃有啲印象，呢位被封為「G奶乳帝」嘅靚女，生得一副高雅美貌，身材更加屬於薄身大波型，曾幾何時，香港好多夜店嘅海報都借用佢嘅靚相嚟製作，可想而知佢嘅質素係幾咁出類拔萃。

雖然杏璃家陣已封胸唔拍寫真，但鍾意呢類姊系靚女嘅朋友毋須失望，事關後浪已經湧咗上嚟，佢就係辻莉莉莎。除咗外貌拍得住杏璃之外，莉莎嘅身材亦足以同前輩平分秋色，兩者都擁有一對Ｇ奶，加上體形纖巧，令上圍更為凸出！

獲聲優偶像比賽冠軍

莉莎嘅氣質斯文，絕對唔係扮出嚟，因為佢真係一位文青。平時鍾意睇小說嘅佢，讀中學時仲學人寫小說，其中一份短篇小說仲贏得縣級小說寫作比賽嘅第一名！

講番阿妹嘅演藝旅途，係由一個聲優偶像比賽開始，獲得冠軍嘅佢，得到身為評審嘅小說家中村航賞識同鼓勵，走咗去藝能事務所應徵做寫真偶像，結果一擊即中，成功簽訂藝能合約。除咗拍寫真之外，莉莎又會為視頻平台「Nice channel」介紹同評論小說，仲會為另一醫學資訊平台「Doctor Youtube」擔任模特兒，實行向多方面發展。阿妹咁勤力，難怪能成為寫真界新貴。