好色曳妹　挑逗情郎冇失拖

冷艷女郎固然有佢嘅魅力，但講到床上玩得開心，美國四仔片廠話畀大家知，活潑曳妹先係男士嘅最佳選擇，正如以下介紹嘅作品都以好色曳妹掛帥，見到佢哋玩得咁放，筆者都好想加入戰團呢！

紅髮索女

古時歐洲人視紅髮為性慾旺盛嘅特徵，呢套由Hustler推出嘅《Naughty Redheads》正正係借題發揮之作，事關片中有超過10位紅髮脫星參演，包括Lacy Lennon、Lauren Phillips、Penny Pax等等，佢哋唔止髮色符合作品主題，喺床上嘅狂野演出亦充分體現紅髮女郎嘅形象，高潮反應更加係引人入性。喺眾多脫星中，筆者最欣賞Lacy Lennon，佢喺演出時又放又癡，一般男士難以招架，難怪佢被譽為美國四仔界新一代癡女代表。

不速之客

屋企多咗一位不速之客，男戶主居然冇趕佢走，仲要任佢住到想走為止，究竟乜嘢葫蘆賣乜嘢藥？呢套由Property Sex推出嘅《House Fxxxers #2》，就為大家解開謎底。劇情講述男主角搬到新居冇耐，某日突然有人竄咗入屋，對方仲要係一位樣靚身材正嘅索女。喺正常情況下，男主角梗係會趕對方走，但喺四仔世界入面，孤男寡女共處一室，好難唔肉搏收場。就喺男主角沉醉於溫柔鄉之際，佢慢慢發現呢位索女另有圖謀，究竟呢段關係會發展成點？就留畀大家慢慢睇！

火辣啦啦隊

活潑可愛嘅啦啦隊女郎，一直係四仔片廠最愛嘅角色，但呢類題材嘅作品眾多，點先可以拍出新鮮感？呢套由Score炮製嘅《Private School Sluts X-Cut #7》，相信可以畀到大家一個答案。影片由Kylie Quinn、Danni Rivers、Honey Hayes等8位青春脫星參演，講述佢哋係啦啦隊成員，除咗一齊練習外，仲會到處溝仔，因而衍生8個短篇故事。筆者特別推介大家留意Danni Rivers，一向以純情形象示人嘅佢，喺片中變得活潑又主動，頻頻挑逗對手，演出令人喜出望外。