被讚有李佳芯影子！蔡潔放棄埋堆：唔再刻意改變自己

藝人蔡潔於2013年選完華姐後，返到澳洲工作及讀書，幾乎定居下來與演藝事業擦身而過。直到2014年簽約電影公司，翌年更拍了10套電影，在影圈初試啼聲。後來因轉公司由影圈轉戰電視劇，她說：「電影、電視劇好唔同，拍劇就好考演員執生。」

最近在無綫劇集《拳王》孭飛女主角之一，外間更覺得她演出有李佳芯（Ali）的影子，她說：「有聽過，自己覺得唔似，佢靚好多。都鍾意Ali嘅演繹，佢係我欣賞嘅演員，如果學到，當然係好事。」不過，慢熱的她性格上與Ali相反，入行8年的她自言才慢慢適應娛樂圈的節奏，她說：「監製都話，蔡潔真係好慢，煞科咁耐，去睇首播先同大家熟絡。」

認為慢最適合自己

曾經想改變自己去迎合別人的蔡潔，最終亦覺得勉強不來，情願慢慢地認識，她說：「入行試過想活躍啲、唔好咁怕醜，但係都幾辛苦，相信人哋都感覺到幾奇怪。呢行咩性格嘅人都有，慢有慢嘅好，自己亦快唔到，唔會再刻意改變自己，呢個就係我。」想通想透，蔡潔認為慢最適合自己，但亦想方法令自己的計劃慢得來能快實現，她說：「學緊做生意、希望出年能夠做導演、編劇、想同人交流多啲，會多啲用社交網，自己做嘢好慢，所以同時做多幾項就會快啲。」

髮型：Terrence Chan@HAiR

服裝：Magazzin Group