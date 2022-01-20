追爛帳慘被債仔寸爆！鄧月平呈現孤獨美：覺得好Lonely

「宅男女神」鄧月平（Larine）去年成立工作室，近日公司埋數發現有一筆5位數字的爛帳未收，她遂親自出手收數，不料反遭奚落，雖受了氣，幸最終把錢收回！現正籌備新歌的她，花盡心神搞MV，希望呈現「孤獨美」！

Larine入行以來，一直都希望作多方面發展，去年更自立門戶搞工作室。近日其工作室年底埋數，發現有一筆5位數字的帳款拖了近半年還未收到，為免這筆數拖到明年，Larine決定親自出手，竟換來對方寸爆對待，還聲稱會「唱」她，欠債還錢天公地道，對方此舉實令Larine莫名其妙。幸經過公司同事多番努力，近日爛帳經已收回，東網就此事聯絡Larine，她回覆：「唔回應喇，多謝關心。」

而Larine近日正忙於籌備親自作曲的新歌，預備於情人節推出，大講「孤獨美」，她說：「呢首歌構思嚟自有一晚，我覺得好Lonely，想搵隻舒服嘅歌嚟聽，市面上雖然有好多，但我想搵隻同我世界配合到，所以就決定搵監製去製作呢隻歌。」

追求V面狂拮針

該歌曲籌備了接近3個月，稍後還會拍攝MV，為了呈現極致的淒美感，她邀請著名電影攝影師譚運佳掌鏡，今次她專心幕前演出，將製作重任交給導演，希望可為觀眾帶來新鮮感。

完成MV拍攝後，Larine便要閉關籌備新戲，之前曾為角色增磅30多磅的她，今次則要減去20磅。為了瘦面，日前她於面頰下巴位置篤上數十針，相當嚇人。