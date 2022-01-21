【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月十九

辛丑年辛丑月甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時

宜：祭祀、裁衣、作灶

忌：放水、出財、開倉

幸運方向：坐東向南

幸運數字：1、2、4、9

幸運顏色：紅

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：一動不如一靜，謀事忌急躁，愈低調愈有利。

金牛座：心情舒泰，能與身邊人融洽相處，合作無間。

雙子座：財運不算差，事業卻停滯不前，宜自我反思。

巨蟹座：理財好時機，有些帳單不宜拖，要盡早找數。

獅子座：是時候為自己的身心着想，別再做低頭族了。

處女座：幹勁十足，適合出外洽談公事，成事機會高。

天秤座：愛情運一般，已婚者要小心，提防矛盾升級。

天蠍座：剛認識的朋友是你的貴人，多用啡色助開運。

人馬座：精力旺盛，宜把握時機擺平纏擾多時的問題。

山羊座：主動出席社交場合，可收獲有利事業的資訊。

水瓶座：言者無心，聽者有意，與人交往必須慎言。

雙魚座：滿面桃花，不妨參加朋友聚會，易有艷遇。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）猴 正財旺

（跌）龍 狀態差

鼠：人氣升，貴人運強，易獲共事者信賴。

牛：精神抖擻，事業發展有望更上一層樓。

虎：吉星高照，善用貴人助力，有利事業。

兔：事業運強，有望出人頭地，心情大好。

龍：是日沖煞，身心不在狀態，宜好好休息。

蛇：不乏機會跟異性接觸，但真愛還未出現。

馬：迎來一展才華的時機，有必要好好把握。

羊：充滿變數，易被突發事故殺個措手不及。

猴：正財收入穩定，一分耕耘會有一分收穫。

雞：小人攪局，事業陷入困境，壓力大增。

狗：自信心強，全力投入工作，表現可嘉。

豬：已婚者要多關懷另一半，提防感情變淡。

【暢所欲玄】（梅花易數專家常歡）

各司其職

五行中，水代表冬天、寒冷、流動。如果八字命盤中，水為日元而又生於冬季者，大多數需要用火來暖身為佳，但不能妄下判斷去用過多的火，一定要綜合整個命盤，四柱八字去平衡，才可以作出定奪。

在冬天，人們身體都會因為血液不順，流動緩慢，令手腳冰冷，又會令人昏昏欲睡，難提起勁做事，所以大家都喜歡在冬天吃點辣的食物來刺激一下，行氣活血，而打邊爐就最為方便，尤其是近年最受香港人歡迎的台灣麻辣火鍋。

火，可以抵抗水的冰冷，就有如打邊爐一樣，水在上，火在下，火可以和暖氣溫，水可以供給水分，大家各有定位，各司其職，再加上又是屬火的辣椒，更是相得益彰。

辣椒起源於美洲大陸的印地安人，十五世紀時，哥倫布第二次橫渡美洲，辣椒亦隨西班牙船隊傳入東南亞等國家，令東方人大約在16世紀可以嘗到辣椒的滋味。在醫學上，辣椒被認定有抗氧化效用，更可以令人在寒冷的天氣中，加快血液循環，令全身熱烘烘。