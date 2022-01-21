孖羅志祥「劣迹榜」除名　王力宏開腔講李靚蕾

近10年主攻內地市場的台灣天王王力宏，被李靚蕾力數渣男罪行後淪為劣迹藝人，但他為內地大型紀錄片主唱的歌曲《天地龍鱗》登上內地音樂排行榜首位，加上其作品至今未下架，並與另一渣男天王羅志祥（小豬）近日在內地網站的劣迹藝人名單中更突然「除名」，有望翻身！

李靚蕾於去年12月毀滅式爆料，公開王力宏的各種渣男行為，包括出軌及召妓等，並爆出雙方搞離婚，王力宏花了近27年一手建立的事業王國，在「蕾神之錘」重擊下幾乎全面崩潰。被爆料之時身在內地的王力宏，本來擔任的代言及已定的商演即時告吹，包括在內地代言的汽車品牌，由官方宣布他擔任代言人，到宣布解約終止合作，全程僅30小時；原先與內地歌手譚維維為央視劇集《大決戰》合唱的片尾曲《寸心》亦立刻被「消音」，變成譚維維獨唱的版本。有內地官媒更作出重批，直指王力宏決定暫時退出娛樂圈之舉：「這恐怕還不夠」、「失德藝人必須涼」，可見已成為劣迹藝人。

社交網帳戶未被消失

王力宏一度試圖反擊，其律師早前也在聲明中指一切是李靚蕾虛構及惡意抹黑，但他在台灣依然承受排山倒海的批評及指摘。看似永不翻身，近日卻有網民發現他與台灣舞王羅志祥（小豬）本來在內地搜索平台的劣迹藝人名單之列，但名單最近只剩李雲迪及吳亦凡等人，雖然名單的可信性成疑，卻難免令人估計2人已翻身除名！另一個被指「除名」的原因，是北京廣播電視台與故宮博物院共同出品、以紫禁城建成600年為主題的大型系列紀錄片《紫禁城》，最後一集的主題曲《天地龍鱗》正是由王力宏主唱及作曲，而他去年11月亦有在社交網發布此曲，並上載在紫禁城拍攝的MV造勢。人涼歌不涼，最近有網民發現該曲在內地音樂排行榜登上榜首位置，可見其樂壇地位牢不可破！有網民認為如果沒有「蕾神之錘」，以王力宏之勢，定能成為內地春晚的重點嘉賓。

同時有指現時風向稍有改變，王力宏未有如其他爆發醜聞的劣迹藝人般全面「被消失」，其作品仍未下架，甚至登上排行榜首位，社交網帳戶亦未被注銷，有揣測指或與他近10年的事業重心在內地，其「愛國藝人」形象深入民心有關，包括2020年在軍事運動會高歌《歌唱祖國》、以及參與內地演藝界的抗疫歌曲。

小豬做義工繼續「洗底」

日前正式完成防疫隔離的王力宏，「出關」當天本來偕同3名工作人員到台北豪宅「吾疆」探訪子女，最後卻「摸門釘」，被李靚蕾控訴未經她同意下，帶3名陌生男子硬闖，令她和子女受驚。事後王力宏的律師發聲明指他是聽從律師建議，不得單獨跟李靚蕾會面。一直擔心子女的他聲言會休息3至5年，而近日心情平靜，與友人通訊時會以「哈哈」作回應，問到有否恨前妻？他表示：「心中本來沒有恨」，但最擔心是李靚蕾會有進一步的過激行為致孩子受傷，故不單更改手機號碼，更只透過律師與女方聯絡。有消息指聲稱持有王力宏出軌證據的李靚蕾至今未有公開資料，其中一個說法是她可能以違法手段取得，故無法公諸於世，也有另一說法是「口講無憑」，認為她由始至終根本沒證據在手。

另一邊廂，去年大除夕在高雄跨年騷正式復出的小豬，前日（19日）擔任「一日義工」低調行善，隨慈善團體向有需要人士派發新年禮物及祝福紅包，他表示：「看到家屬開心的笑容，尤為感動，相信他們都經歷很多煎熬。」