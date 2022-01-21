出盡奶力！王君馨驚踢盲對手　姚子羚被姦瘀晒

藝人姚子羚、王君馨及唐詩詠在現正播映中的無綫劇集《鐵拳英雄》打到飛起，詩詠與剛出場的王君馨使出真功夫，前晚一集中，陳展鵬被壞人打到半死，為免連累詩詠而把她鎖在鐵閘內，詩詠情緒失控並首次使出八卦掌，將鐵閘一擊而破。而「彭家新抱」王君馨出場即顯功架，腿功有勁得來動作優美，被網民大讚「壓到場」。

衣衫單薄冇得墊Pad

之後劇情講述君馨跟李嘉齊去殺子羚，衣衫單薄的子羚，經歷1日半拍攝後雙手布滿瘀傷，相當陰功！今晚播出的一集講述她身陷險境，由於揭穿哥哥敖嘉年、陳國峰與外國勢力合作運毒，哥哥向她施毒手，打毒針之餘，更叫手下強姦她。談到戲服又薄又少，拍打戲及被姦戲時好考功夫，子羚說：「啲衫好難搞，特別係黑色嗰套皮衫，連Pad都冇得攝，打嗰陣拳拳到肉，每次使出『峨嵋刺』，距離都要計到好準，唔係好易整傷人。」

而君馨早於開拍前2個月已開始練腿功：「最辛苦係練膽量，因為着住高踭鞋，好擔心個踭會唔小心插到人或者片到對手塊面。我記得有一下由高空片落嚟，我要求武師塊面擺少少墊，因為如果踢歪少少，人哋隻眼就會冇，壓力好大！」