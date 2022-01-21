大埔振興ISO 22000認證　丸類食物有保證

近日有一測試指出，市面上部分牛丸所佔的肉類動物基因比例低於一半，有關結果令消費者譁然。身為消費者，如欲選擇有品質的丸類食物，建議以品牌、食物成分、營養成分及牛肉來源等這四項元素來選購。品牌方面，要考慮有否維護食品衞生安全的規定與要求，食品業界早有各種認證如ISO 22000、HACCP等，消費者可作為參考；食物成分方面，要注意添加劑的運用，如增味劑多岀現在傳統肉中，主要是提升鮮味，是一直以來的傳統配方做法，此外，由於製作肉丸時需要經過乳化過程，定量的穩定劑會令肉質不易變酸，保持質量。至於營養成分，牛肉可說是眾多肉類中蛋白質含量最高的，而牛肉來源方面，外國牛的品質會是信心保證。

今年踏入55周年的大埔振興，為了讓食家可以原汁原味享受肉丸，不加雜碎肉打造肉丸，堅持100%原肉打造，選用上乘材料，牛肉來源分別有澳洲及美洲，具品質保證，致力改變消費者對肉丸、肉類製品的誤解，以關心消費者健康為首任，致力供應美味肉丸，加上大埔振興是香港品牌，擁有自家香港廠房，品質更易控制。當中推介零添加系列牛筋丸，零味精、零人造色素、零防腐劑，而且具高蛋白質、低鈉、低澱粉，無防腐劑，無金屬，更有AAA認證(即A.A.國際零添加三星認證)，而大埔振興同時有ISO 22000、HACCP認證，絕對是信心保證。