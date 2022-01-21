「大運哥＆老友記」　1月21日首播

【營業資訊】「大運哥＆老友記」1月21日將會在「大運哥」和「方奇百趣」YouTube頻道首播，節目主持人包括大運哥、方伊琪、魯振順及王俊棠。由於疫症關係，大運哥自2020年開始在Youtube出過不同的影片，訪問過不同的團體，介紹香港美好的一面，亦曾經參與電台的節目與「家燕媽媽」一起介紹香港的優惠貨品，2021年更邀請不同的嘉賓，走訪香港不同的餐廳，拍攝了一系列的「緣來為食」，介紹一些香港的餐飲美食。2022年伊始，「大運哥」邀請了上述三位「老友記」拍攝這一個新的節目，原因是疫情反覆，希望透過幾位大家在電視屏幕上都熟悉的老朋友，將歡笑聲注入香港的觀眾心裏。每集都有不同的主題，務求觀眾能夠開開心心渡過30分鐘，亦有機會獲得獎品，大家記得留意喇。