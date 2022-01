新春蛋糕好喜慶　甜蜜綿綿迎虎年

農曆新年是傳統華人節日,應節食品離不開賀年小食的油炸煎堆油角以及多款鹹甜糕點,隨住西方飲食文化及摩登思想潛移默化,今時今日,很多人、甚至年長一輩,送禮自用的糕點已不再一味的紅糖年糕、蘿蔔糕、油角、蝦棗之類,西式糕點也漸受歡迎,曲奇、蝴蝶酥甚至西式蛋糕等,老少咸宜,今日就搜羅幾款全新出品的西式應節蛋糕,讓巴絲打有更多選擇。

搞鬼麻雀盆菜

由酒店集團創立的高級糕餅品牌Royal Delights,開業以來以鮮艷色澤、創意造型設計的糕餅而在社交媒體中獲得相當高的曝光率,趁住農曆新年將至,大廚也設計了好IGable的蛋糕來應節,由即日起至2月14日推出了全新的「新春必勝蛋糕」(紅桑子海鹽焦糖朱古力蛋糕)。以華人節日餘慶節目的麻雀為靈感,設計出超像真過癮的麻雀外形7層蛋糕,由朱古力海綿蛋糕、香濃的海鹽焦糖、紅桑子朱古力軟心和榛子薄脆層層疊成,而麻雀、麻雀枱及框邊就分別以朱古力、白朱古力和牛奶朱古力製成,可以說「麻雀雖小、五臟俱全」,極為精緻可愛。另一款是以盆菜為靈感設計創作而成的「金玉滿堂盆菜蛋糕」(雲呢拿柑桔慕絲蛋糕),砂窩上是海綿蛋糕,再加雲呢拿慕絲及日本柑肉啫喱,鮑魚由牛奶朱古力製成,餡料為奶黃吉士混入爆炸糖,多層次的口感媲美真鮑魚;蝦是白朱古力、金蠔是咖啡味牛奶布甸、冬菇和西蘭花是朱古力、瑤柱和髮菜則是白朱古力和黑朱古力等,再加上伯爵茶啫喱,造出芡汁效果,好有節日喜慶氛圍;蛋糕均需3天前預訂。

Bomb爆萌趣甜點

同樣在社交平台擁超高曝光率的Bombshell糕點,今個農曆新年繼續秉承非凡工藝推出全新的節日祝福甜蜜饌頌系列(Blessing Collection Bombs)(需4天前預訂),節日限定美點以虎年為主題,推出Blessing Of The Tiger、Lucky Year Of The Tiger、Prosperity Of Tiger Bomb、Bomb of Spring Blessing和Lucky Cat Bomb 5款,隨禮盒套裝附送團圓盛盒(Box Of Blossom & Togetherness)呢!以Blessing Of The Tiger(有7"、9"及11"款式)為例,穿上喜慶動人小紅衣、趣致俏皮的老虎仔萌趣搶眼,一如其他Blessing Collection Bombs,內裝30款以上的美食,包括金幣朱古力、金元寶朱古力、金莎朱古力、恭喜發財朱古力、利市朱古力、瑞士糖、利市糖、水果啫喱糖、大白兔糖、牛奶糖、角仔、笑口棗、賀年花生糖、賀年糖果棒、糖蓮子、糖蓮藕等,親朋好友開心笑住扑出好運來。

手工喜氣麵包

名店當文歷餅店by Dominique Ansel今個農曆新年也設了全新搶眼又應節的金桔麻糬軟包,外形猶如一個新鮮大桔,加上鮮橙色澤,香軟的牛油麵包裹住自家製的軟糯麻糬及柑桔香橙果醬,綴以朱古力綠葉,寓意大吉大利,吉祥如意。