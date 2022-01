由美國亞裔與太平洋島原住民非盈利組織Gold House選出的第2屆電影獎名單出爐,華人擔正的漫威超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)掃走4獎成為大贏家,而梁朝偉更奪得最佳男配角。《尚氣》亦奪得最佳電影、最佳導演(Destin Daniel Cretton)與最佳女配角(Awkwafina)。

另外,最佳男主角得主是日本電影《Drive My Car》的西島秀俊,最佳女主角得主是漫威超級英雄片《永恆族》(Eternals)的英國華裔女星Gemma Chan。