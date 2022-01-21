農曆新年，花開富貴，勁浪漫夢幻的花花世界，既可以打卡，又有氣氛，個個主題布置都鬼火咁靚，又有利是封換，好冧啊！

【花海光影花燈園】

2月14日就是情人節，但仍值新正頭，戀人們都可能好忙錄，不如簡單而溫馨去睇花燈。由即日至2月15日，香港仔中心舉辦「光影花燈園」，以花燈和花海光影作主題，打造多個超夢幻的打卡裝置。

掛在香港仔廣場的花燈裝置選用了代表財運的黃色、代表愛情的粉紅色及代表文昌運的粉紫色，寓意財運滾滾來、生活甜蜜及學業進步，而廣場中央則設有巨型花燈裝置，裝置內掛滿發光的花燈及多角度鏡子，拍攝效果超唯美。最後來到商場二期二樓的「花海」裝置，讓你穿梭在繁花之中。此外，香港仔中心還設有「喜迎新春大抽獎」及利是封換領活動，一套兩款利是封以象徵長壽安康的丹頂鶴及百鳥之王孔雀為創作靈感，寓意大家於新一年步步高陞。

【萬花筒光影花世界】

繁花綻放，配合萬花筒世界，花燈裝飾和光影裝置，打造出巨型鏡面萬花筒、繁花祈願隧道和閃爍人緣桃花樹3大浪漫打卡點，係咪好想去？SSC上水中心購物商場及MCP One將軍澳新都城中心一期，由即日至2月15日帶來「新春光影花世界」，此外另有連串精彩新春活動，包括醒獅賀歲‧招財虎巡遊、迎春購物賞、eShop@Sunlight 新春雙重禮遇，以及「春意盎然」利是封換領等，兩大商場各自玩到盡呀！

【金光閃爍瑰麗花園】

試想像，以耀眼燈飾打造金光耀目的梅花樁，以及富現代感的巨型幾何立體虎形雕塑，多隻百獸之王：老虎置身金光閃爍的瑰麗庭園中，的確虎虎生威！又一城由2022年1月21日至2月15日期間以「虎躍春暉·迎新歲」為新年主題裝置，倍添喜慶。另外，商場設計了「虎躍春暉」利是封，以中國傳統書法藝術刻畫出金色為主調的老虎，加上祝福語，吉祥如意，同時還有食肆消費額外獎賞，好一個又食又拎啊！