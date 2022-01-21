Audi RS 3 Sportback新世代鋼炮王　仲識飄移

新RS 3 Sportback的前及後輪跨分別比前款增加33mm和10mm，並擁有比A3多出半度的前輪負外傾角及比S3更硬的輪架，配合RS-specific可變式轉向系統，成就更精準及敏銳的轉向反應。（胡振文攝）

由靜止加速至100km/h只需 3.8秒完成，極速可達280km/h，當今市場上有邊架Hot Hatch能做得到？Audi全新第三代RS 3 Sportback便擁有此等能耐，是市場上同級車型中擁有最強加速及極速表現的車型。唔止咁，車上更首度標準配置高性能RS扭力調配器，並特設專屬RS Torque Rear駕駛模式，讓駕駛者在封閉道路上過足飄移癮。

新世代RS 3 Sportback性能強勁，身手非凡。雖然跟上代一樣，同以連續九年獲得「國際最佳引擎大獎」的2.5L 直五渦輪增壓引擎作動力核心，並擁有400ps最大馬力，但透過起用全新引擎控制單元，可以提早在5,600rpm(較上代早250rpm)輸出，並一直維持至7,000rpm。而峰值扭力則提升至500Nm的水平，比上代多出20Nm，可於2,250rpm至5,600rpm中維持。搭配短轉波行程、運作十分緊密的七前速S tronic 雙離合器波箱，配合RS 運動化懸掛、RS運動化排氣系統及RS專用駕駛模式設定，使其可在3.8秒破百，而極速則預設在250km/h。若升級至陶瓷制動碟，更可換來達280km/h的極速設定。

能將適量扭力調配到後輪、甚至將全部扭力傳遞到一個後輪上的RS扭力調配器，現已被列作標準配備，不僅是RS 3系列，亦是整個RS家族首見。既可在動態駕駛情況下，傳送更多扭力往負荷更大的外彎後輪上，有效減低轉向不足的情況。更可在封閉道路上進行飄移時，把全部扭力(即高達1,750Nm扭力)傳遞到一個後輪，配合專為RS 3而設的RS Torque Rear駕駛模式/功能，輕易做出高難度飄移動作。此扭矩分配器更連接到新增的mVDC模組化車身動態控制系統，確保能快速及精準配合，「駛」出最佳動態表現，令攻彎時操控靈活性進一步增強。

規格表

車型：五門五座位揭背車

引擎：直五TFSI

容積：2,480c.c.

最大馬力：400hp/5,600~7,000rpm

最大扭力：500Nm/2,500~5,600rpm

傳動：七前速S tronic雙離合器波箱

驅動：前置引擎、quattro四驅

0~100km/h：3.8秒

車身體積：4,389×1,851×1,436mm（長×闊×高）