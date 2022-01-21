紅金虎年限定彩妝　喜氣洋洋、開運必備

每逢農曆新年，美容界都會推出應節妝品，今年也不例外，各大品牌紛紛為自家王牌產品換上象徵喜氣的紅金色新裝，甚至推出加入老虎設計元素的限定系列。雖然這類妝品都是新春限定，但大吉大利的色彩及印花設計，既醒神又寓意大吉大利，用來打造新春開運妝或珍藏都夠晒好意頭！

老虎浮雕修容

M.A.C近年經常推出高顏值化妝品，來到今個月亦繼續貫徹大膽創新風格，推出富玩味的新年限定系列妝品。雖然今次包裝上沒有使用大面積的紅色，卻巧妙地融合了深紅、桃紅、粉紅和紫等多種亮眼色彩，並加入粉紅色老虎和牡丹圖案，透過活力無限和繁花似錦的意象，為女士送上幸運祝福。別錯過系列中的超立體光影粉餅，除了盒面設計精美外，粉餅上的牡丹花和銅錢立體浮雕圖案亦象徵花開富貴和財源滾滾來，用來一邊修容一邊趨旺運氣，一舉兩得！加上還有9色眼影盤、4款絲霧唇膏、4款空氣絲霧唇膏及兩款化妝掃以供選擇，女士們見到必定着迷！

熔岩唇膏靚到暈

新年系列又點止老虎設計？Shu Uemura就以紅金兩色配火燄岩漿，打造全新限定妝品。新系列帶來5款無色限鎏岩系列色調唇膏，每一種色調都展現出炙熱的火燄與熱情，就像​​燃燒中的火山所散發的紅調，質感就像綢緞般絲滑，塗上後能將自信點燃。加上採用日本混合色素因子，塗上後持久顯色又具層次感，絕對是約會必備！除了這款主打妝物外，同樣換上新年限定包裝的，還有​Ultime8黃金琥珀養膚潔顏油、武士刀眉筆及Petal 55粉底掃等，每一款都是品牌的王牌熱賣產品，保證不讓「顏控」粉絲失望！

王牌妝品換新裝

同樣以紅色為節日彩妝系列主調的Laura Mercier，今次一口氣為旗下3大經典產品換上限定紅色和金色包裝，這兩個色調都是傳統中能帶來好運的顏色。當中包括上妝效果非常貼服的極致持久鑽光氣墊粉底，以及適合日常妝容的極致潤色胭脂；後者不但壓印了精緻的小虎圖案，極具收藏價值，所選用的#Ginger珊瑚粉色調，更能帶來紅潤氣色。如配合粉質極致細滑的柔光透明蜜粉一同使用，更可塑造完美無瑕妝感。