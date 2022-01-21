本日日本：Ghana朱古力變身實用小袋

樂天出品的Ghana牛奶朱古力相信好多人都吃過，如果是擁躉的話便要留意，日本的寶島社將於2月3日推出《Ghana Milk Chocolate Special Book》，一大賣點係隨書會附送跟足Ghana朱古力包裝盒設計的多功能小袋！分別有牛奶朱古力版本（Milk Excellent ver.）和黑朱古力版本（Black Excellent ver.），小袋外形可愛而且非常實用，容量頗大（Ｗ19.5×Ｈ15.5×Ｄ4.5cm），可用來放文具、化妝品及筆記本等，內附橡筋可以整齊收納，而且前面有個透明位置可放萬字夾等小物，配以手挽方便帶出街。至於特集內容方面，有Ghana朱古力誕生的秘話、美味的秘密以及利用Ghana朱古力來製作簡單甜品的食譜等，資訊性豐富。兩個版本各售2,178日圓（約HK$148），均可於日本全國書店及網上書店購買，凡於寶島社網店「寶島Channel」及樂天Books購入，更可獲得數量限定的膠紙。