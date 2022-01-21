「細摺」機王抵港　爆芒可以靚價維修

Huawei於去年底在國內發表全新摺芒手機P50 Pocket，憑靚爆「細摺」造型在業界刮起話題。估唔到時隔不足一個月，港版行貨便連同P50 Pro一同登陸香港。

先睇P50 Pocket，港版提供鎏光金Premium Edition (12GB RAM+512GB ROM)、晶鑽白(8GB RAM + 256GB ROM)兩個版本，應用了新一代水滴鉸鏈技術及多維聯動升降技術，令手機屏幕更加平整，摺合後厚度僅有15.2mm，展開後厚度更只有7.2mm。手機內置6.9吋摺屏、40MP原色鏡頭、13MP超廣角鏡頭、32MP超光譜鏡頭，並搭載Snapdragon 888 4G處理器及4,000mAh電量，支援40W HUAWEI SuperCharge安全快充技術。

至於P50 Pro則為傳統直板設計，採用6.6吋3D無邊界微曲屏幕，機身厚度僅為8.5mm。其「萬象雙環」鏡頭由50MP原色彩色鏡頭、40MP原色黑白鏡頭、13MP超廣角鏡頭、64MP潛望式長焦鏡頭組成，帶來最高200倍變焦、AIS Pro超級防震、13mm超廣角及2.5cm超微距等拍攝分唇。它同樣使用Snapdragon 888 4G處理器，配備4,360mAh電池，支援IP68級防塵防水，同時支援66W HUAWEI SuperCharge有線超級快充及50W 無線超級快充。

以上兩部手機即日有得賣，選購有機會獲贈HUAWEI FreeBuds Pro耳機一對，新購的P50 Pocket手機更可由銷售單據的購買日開始計算六個月內享有專屬碎屏優惠服務，摺屏有問題時可以優惠價進行維修。