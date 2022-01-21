【Zac玩Zac食】古蹟新店　老菜新做向傳統致敬

位於灣仔地標式四層唐樓的百年歷史古蹟「和昌大押」修繕成為精緻粵菜食府「和昌飯店」，秉承了灣仔新舊融和的精髓，強調「老菜新做」，以味道向傳統致敬。

飯店室內設計及裝潢以平靜優雅為宗旨，以鬧市中的庭園作為概念，襯以高雅的花卉為主題，配以不同的鮮明顏色，構建出充滿現代感的庭園之景，與外面熙來攘往的電車路，造成強烈的對比。

飯店以新思維重塑經典粵菜，食材是粵菜中重要的元素，富貴牡丹花所用的蝦會按漁市場當天捕蝦情況而定，首選野生花竹蝦，其次是花蝦、虎蝦。這道手工菜展現出廚師們的精湛刀工，做出形相如花的玻璃蝦球，配上濃蝦湯汁提鮮。

三文魚煎釀茶香豆腐是鯪魚煎釀豆腐的健康變奏，採用營養豐富的三文魚，加入南瓜及杞子，而豆腐則以大紅袍茶入饌自製，分外甘香滋味。菜除了講求色、香、味外，「器」亦是不可少看的一環，可以把食物的美態突出，雙囍富貴鴿摒棄傳統先以滷水醃製再風乾油炸的做法，改以生醃生炸，以保持乳鴿肉汁，配以茶熏鴿蛋伴碟，並加入精緻特色鳥巢作餐具盛器，加添玩味。

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Profile：Zacky Sun

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