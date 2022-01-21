人氣爆燈｜Edan開專屬展覽　連天王古巨基都為佢出山

今日（21日）生日嘅MIRROR人氣王Edan，雖然連生日都慘成「團欺」對象，被大批圈中好友取笑當祝福，但其實人緣甚好嘅佢，就連天王級都親自為佢慶祝生日，呢位重量級嘉賓就係近年閉關甚少現身公開場合嘅古巨基，連基仔都要為佢「出山」，認真有Face！古巨基於社交網晒出與Edan慶生嘅合照，並留言表示：「Happy E-day！我真係好少出街，我真係好鍾意唱生日歌，我真係好鍾意食蛋糕，兒登。」由於2人以往幾乎沒有交集，故今次同框令粉絲大感驚喜，紛紛許願求合作。

另外，Edan粉絲「爵屎」都準備咗無數驚喜，當中不但繼續有招牌嘅生日應援巴士，更集資咗6位數，於葵芳商場嘅空中花園舉辦為期兩周的「Happy Edan Day生日應援展品」展覽，場內會不停播放Edan嘅4首單曲，又展出Edan拍劇的戲服、劇本、演唱會工作通行證等，同時有大量Edan的靚相附上其歌曲歌詞，排場十足。與此同時，為呼應Edan歌曲《My Apple Pie》，粉絲更喺銅鑼灣包場特設Edan專屬甜品店，推出限定版Apple Pie，相當有心思。