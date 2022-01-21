騎到扭晒腰　先係最高招

正所謂使出真功夫，方為大師傅。提到騎乘功夫，稱得上有料到嘅AV女優必定識得「腰振」，即係騎乘時上身保持不動，只用腰力帶動下盤扭動，而且節奏快慢自如，場面緊湊又精彩，令人睇到零舍興奮！

最愛男人味

喺M's出品嘅《放學後，惡魔對我低語》中，白桃花呢位眼鏡娘雖然外表斯文，但係內心不知幾咁放蕩，見到男教師太郎成熟又穩重，即刻嗒晒糖，仲主動出手勾引對方，而太郎面對花妹嘅姣功完全抵擋唔住，加上花妹床技了得，而且仲招式多多，搞到佢神魂顛倒，埋牙嘅時候花妹更以靈活嘅腰肢使出腰振騎乘功夫，令太郎爽到爆，更加令佢愈來愈沉迷其中，不能自拔。

遇上姣婆

喺Moodyz推出嘅《倦怠期的我，與新畢業情人在公司內的不道德》入面，白領主管泰祥同老婆處於倦怠期，所以喺新入職嘅靚女同事神宮寺奈緒邀請之下，收工後一齊去飲酒消遣。二人相處投契，飲完酒奈緒仲請泰祥返屋企繼續把酒言歡，一入到屋，阿妹就投懷送抱，泰祥梗係唔抗拒啦！而泰祥估唔到嘅係奈緒除咗口技了得，騎乘功夫更係一流，利用強勁腰肢猛咁扭，搞到泰祥多次走火，不過豪放女奈緒完全唔介意，更樂意施展渾身解數令泰祥雄風再起。

慘被清倉

本中推出嘅《出差在共用房間中出》，講述美谷朱里同初川南係一間公司嘅女高層，有一日佢哋帶男職員大雄出差，由於傾生意傾到好夜，趕唔切搭尾班車，所以租住酒店休息。三人喺房內一邊飲酒一邊傾偈，期間大雄發覺兩位女上司對佢虎視眈眈，說話具挑逗意味，好快兩女已經作出行動，捉住大雄又攬又錫，繼而展開一場3P大戰，兩女輪流施展腰掁功夫喺大雄身上榨取快感！雖然可以同兩位索女上司上床不失為一大樂事，但係佢哋性慾旺盛，而且床技超卓，搞到大雄差啲精盡人亡！

簡評

好多AV迷同本仙一樣，睇AV唔單止係睇女優嘅身材，仲會特別留意女優嘅床上功夫，尤其係表演腰振，更係睇到入神！喺3部作品中，本仙最鍾意白桃花主演嘅《放學後，惡魔對我低語》，因為花妹青春嫩口，而且功夫了得，各種前戲都表現出色，表演騎乘功夫更係攞滿分！仲有花妹喺學校不同地方勾引男優鬼混，帶出偷歡嘅刺激感，令作品相當好睇！