美俄巨乳戰　爭奪最強胸器

美國四仔界雲集世界各地嘅索女，而且仲不乏巨乳尤物，因此引發四仔迷長期討論嘅話題，就係邊個國家嘅巨乳脫星最吸引？所以今次就搵嚟美國爆乳脫星Autumn Falls同俄國巨乳嬌娃Liya Silver嚟個大比併，究竟鹿死誰手？

天然無添加

雖然美國有好多後天僭建嘅巨乳脫星，但Autumn Falls卻係當中少數嘅純天然爆乳女郎，更憑住呢對天賦胸器獲得極高人氣。喺美國紐約出生嘅佢，2018年10月以18歲之齡出道，憑住青春魅力震撼四仔迷嘅眼球，一對激凸車頭燈更係勁吸睛，2020年喺AVN及XBIZ兩大四仔頒獎禮奪得「最佳新進脫星獎」，同時亦成為全球最大成人影片網站Pornhub嘅十大熱搜脫星之一。

不過大家咪以為佢除咗波大，就冇其他才能，高中時佢係跳遠校隊隊員，後來又去做啦啦隊隊員，更憑住出色嘅表現成為隊長。18歲開始從事成人網絡直播工作，冇諗過只係做咗短短個幾月，就獲得多間脫星事務所邀請投身脫界，出道作就係為著名四仔片廠Brazzers演出《Darcie Dolce #2​5​》，從此展開佢亮麗嘅四仔事業。

Autumn Falls

出生日期：2000年8月4日

身高：160cm

三圍：32G-24-35

魅力非凡

作為脫星，唔單止要有前凸後趷嘅身材，美貌亦一樣重要，而Liya Silver就係嚟自盛產美女嘅俄羅斯，當然有齊晒上述兩個優點，不但擁有令男士流晒口水嘅火辣身材，更散發出一股天后級脫星嘅氣質，憑住迷人嘅外形令佢成功喺美國四仔界站穩陣腳。

原名叫Kristina Scherbinina嘅佢，細個時已跟隨父母移居美國，故此外形保留住俄羅斯美女嘅氣質，但係生活習慣卻跟美國人無異。佢坦言一直對成人業界有濃厚興趣，故2017年開始從事裸模工作，更成為佢日後投身四仔界嘅踏腳石，事實上佢好快就被星探發掘，卻經過半年嘅洽談後，喺2018年5月以脫星身份出道，並為四仔廠演出處女作《My Dirty Arrangement》。由於喺裸模界已獲得相當高人氣，出道作自然得到極大嘅回響，更有調查發現，唔少從未睇過四仔嘅美國人，因為被Liya Silver嘅美貌及迷人身材吸引而欣賞佢嘅作品，足見魅力非凡。

Liya Silver

出生日期：1999年2月25日

身高：162cm

三圍：34D-22-33

第1回合

鬥身材

話明乳量之間嘅比併，梗係要睇吓兩位脫星嘅車頭燈邊個更有睇頭啦！從Cup數嚟睇，Autumn Falls一對G Cup爆乳，唔止贏34D嘅Liya Silver一條街，乳搖效果更係強勁，相當吸睛。

第2回合

鬥技術

擅長推車仔嘅Autumn Falls，不但充分展現乳搖魅力，忘我嘅高潮反應更係一絕。至於Liya Silver嘅口技相當出色，每當從男友視覺俯視佢出口術時，胸前道深溝同樣引人入「性」，所以呢個回合可以話係平手。

第3回合

鬥獎項

Autumn Falls喺2020年嘅AVN及XBIZ頒獎禮奪得「最佳新進脫星」及「最佳三人行演出」獎項，同年喺Pornhub頒獎禮榮獲四仔迷票選「最受歡迎新進脫星」。Liya Silver喺2019年嘅XBIZ頒獎禮奪得「最佳新進歐洲脫星」，又喺2020年嘅AVN頒獎禮獲得「最佳外籍脫星」、「最佳後花園演出」、」最佳男女性愛演出」等多個獎項，所以鬥獎項嘅話，Liya Silver更勝一籌。

合併最完美

如果從上圍數字上嚟睇，Autumn Falls嘅乳量明顯贏咗Liya Silver，不過男人除咗睇上圍數字大唔大唔，最重要係睇埋「球形」靚唔靚。Autumn Falls對車頭燈雖然係巨型，但因為膚色較深關係，對追求白滑巨車頭燈嘅四仔迷嚟講，Liya Silver嘅D奶卻係最吸引。當然男人係貪心嘅，如果兩對車頭燈嘅優點可以合併嘅話，咁就真係完美喇。