【是日通勝】（一點居士）

農曆十二月二十

辛丑年辛丑月乙亥日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、中午11時至1時

凶時：上午9時至11時、下午1時至3時

宜：拜師、修造、納畜

忌：嫁娶、栽種、補塞

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：2、4、6、9

幸運顏色：白

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：忍一時風平浪靜，待人接物切忌斤斤計較。

金牛座：身心不在狀態，宜減少交際應酬，好好休息。

雙子座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

巨蟹座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

獅子座：碰到棘手問題，謀事阻力大，勿自亂陣腳。

處女座：有望遇上不錯的談情對象，淺黃色助開運。

天秤座：節約不必要開支，可在財政上立於不敗之地。

天蠍座：機會與風險同在，投資前，務必權衡利弊。

人馬座：財運不錯，適合作小額投資，可獲理想回報。

山羊座：精力旺盛，遇強愈強，遇到複雜問題也不怕。

水瓶座：謀事一波幾折，宜保持冷靜，不要輕言放棄。

雙魚座：面上掛着笑容，有望改善人緣，帶來好運氣。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）虎 財運升

（跌）蛇 犯小人

鼠：趕快處理手上公務，接下來可輕鬆享樂。

牛：健康是財富，今天宜休息，讓身心充電。

虎：獲財神爺眷顧，毋須為錢銀問題而憂心。

兔：當局者迷，旁觀者清，宜聽取別人意見。

龍：悉心安排周末約會，可令桃花旺上加旺。

蛇：是日沖煞，運勢不太好，易有小人來犯。

馬：生活平穩，不過不失，下午運氣將更佳。

羊：趁周末攜眷郊遊，可帶來好運與好心情。

猴：情緒不穩，勿將小事化大，忌鑽牛角尖。

雞：貴人運強，多接觸不同人，利拓展眼界。

狗：整體運一般，要明哲保身，高調易惹禍。

豬：珍惜眼前人，不安分守己，將來會後悔。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

占星盤中的月亮（下）

上回講到月亮天秤座及月亮天蠍座的故事，現在就分析兩者的分別。

天秤座是屬於風元素星座，善於分析、溝通和處理人際關係等，跟月亮一起其實這個人是很喜歡與人結伴相處，容易表達心情，好像心情低落時會跟別人傾下講下，是很能夠與人相處的特質。

天蠍座屬於水元素星座，以感覺情感為先，有點主觀，但天蠍座是一個比較需要強烈感覺的星座，所以在掌管情緒的月亮時就不得了，因為好心情、壞心情可以是一剎那間發生的事，沒有原因，亦不會跟你解釋，更不會有人明白是甚麼一回事，因為當事人可以表面沒甚麼似的，但心裏的感覺如波濤般洶湧，被感覺主導了一切。所以在姜B及Anson Lo二人身上，我會猜前者是月亮天蠍座，後者是月亮天秤座。

首先，姜B比較不多說話，雖然金牛座的他是沉實的一群，但他心裏好像埋藏很多故事，有很多複雜的情緒，相比AL，他是比較沉默，亦較需要個人空間。

至於AL的個性分析，屬巨蟹座的他非常顧及別人感受，從來不會令別人難受及不開心，很重視人際關係；此外，他很喜歡別人喜歡他，這是天秤座的特質，總之，維持表面和和諧諧、好好睇睇，都是天秤座的強項。這些是本人的分析，你們又覺得如何呢？