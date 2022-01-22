開騷前一晚都玩通宵　周杰倫打機成癮冇時間去滾

台灣天王周杰倫（周董）日前宣布太太昆凌佗緊第3胎，開心到震！不過一向都出名鍾意打機嘅佢，睇嚟就未有為咗小朋友而放棄自己嘅Me Time，2016年就接手Jteam電競戰隊，早年又試過用真名玩Online Game時，公開送咗香港演唱會飛畀4位未見過面嘅隊友，一聽就知佢打機行先，估唔到近日就有「隊友」公開自己點樣由普通粉絲「升呢」做佢隊友。

一位姓王嘅資深粉絲就喺討論區講起，自己由7歲就開始去追星，試過逼簽唱會搞到中暑，又試過睇演唱會企第一排同周董握手，直至2017年，呢位粉絲就喺一隻Game同周杰倫變成隊友。佢提到當年周杰倫接手Jteam，佢就拜託選手介紹而有幸與天王同樂，其後周董每日都會搵齊10個身邊朋友組隊，包括周董助理、舞者、戰隊總監等：「我們就這樣每天玩到通宵，那是一段很美好的回憶。」之後佢終於都可以同周杰倫面對面見，佢就同對方強調自己係鐵粉，點知天王就話要考證佢，問佢某一首MV嘅主角係邊個：「我回答正確後，他馬上認證了。」

佢仲大爆周杰倫打機成癮，佢曾經試過同周董打機到第二朝，之後周董竟然直落下午演唱會綵排、晚上開騷、唱完又繼續打機，有時就連昆凌都會陪佢打。位粉絲又爆料周杰倫打機時會有口頭禪「蘇胡」、「哈哈」、「開殺」，打完仲會同大家講「晚安」，所有人都稱呼佢做「老大」。