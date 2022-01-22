東方日報C1：李佳芯例遲犯眾憎　拍檔拒埋身

曾奪視后的李佳芯近日拍攝無綫新劇被爆是「遲到王」，要成個劇組呆等之餘，到場後連道歉都冇一句，雖然她拍戲交足貨，但都未能平息「民憤」，台前幕後跟她完成工作後即閃開，不想跟她多作交流，避之則吉！

2018年憑無綫劇集《BB來了》奪得視后的藝人李佳芯（Ali），2019年疑因政治立場被封殺，之前終於「解凍」拍了劇集《智能愛人》，因劇中機械人角色演得相當不俗，成功翻身，今年台慶頒獎禮更憑劇集《愛美麗狂想曲》王麗美一角，爆大冷奪得「最受歡迎電視女角色」獎項！雖然如此，但自從封殺一事，已令她性格有變，於公開活動受訪時，經常有意無意間「放負」，句句有骨！

最近Ali與馬德鐘、吳偉豪合作拍攝新劇《有種好男人》，劇中她飾演吳偉豪母親，這個角色被指「啃豬頭骨」，雖然她口口聲聲不介意做人母親，又不是第一次，並指會於演技上重新調節，增加說服力，未知是否拍攝時太過注意調節演技，她被爆拍劇時經常不守時，視遲到如「基本嘢」，到場後更若無其事，道歉都慳番，不少人看在眼裏都覺得她欠缺禮貌之餘，更好「大支嘢」。雖然每次正式埋位拍攝時她都很專業，演戲上毫無問題，但就是待人接物出了問題。

陳豪受害唔出聲

原來Ali早於拍攝《愛美麗狂想曲》時已經是遲到慣犯，有工作人員爆料，指她雖然每次遲到僅15至30分鐘，不過次數甚多，該劇最受害的就是陳豪，與她最多對手戲，但眾所周知陳豪人前人後都好好脾氣，相當順得人，所以一直沒有出聲，免得小事化大。

不過，Ali不嬲都玩自我，不論對着拍檔、導演及經理人都一樣，可謂一視同仁，圈中好友甚少，數來數去只得高海寧，有指高海寧的性格或多或少都受她影響。

據知，《有》劇中與Ali傾到偈的對手真的少之又少，個個與她做完對手戲都是「到此為止」，即時彈開，除了工作之外，少有交流。而劇中與她最多對手戲是馬德鐘及吳偉豪，對於Ali被指冇次準時一事，馬德鐘只說：「OK呀！我拍得幾開心！」Ali則至截稿前未有回覆。

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