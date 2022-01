美國搖滾天王Meat Loaf新冠肺炎離世　遺言：永遠不要停止搖滾！

美國70年代搖滾天王Meat Loaf於美國時間周四晚(20日)離世,享年74歲。雖然官方未公布死因,但有傳他死前幾日感染新冠肺炎。

家人於社交網發聲明表示︰「我們心碎地表示無可取代的Meat Loaf今晚離世,太太Deborah陪伴在側,女兒Pearl及Amanda和好友在過去的24小時都陪着他。」經理人公司亦有發聲明:「我們知道他對許多人來說都很重要,我們真的很感謝大家給予的愛和支持,讓我們能度過這段悲傷的時間。」並替離世的Meat Loaf揚言:「永遠不要停止搖滾!」據知原定本周他出席一個有關其歌曲的音樂劇商務晚餐,但他因染疫而未能出席,而當時他的病況好嚴重。他一直反對打疫苗,今年初亦於社交網公開他創作的一首反對封城歌曲。去年11月,Meat Loaf曾於社交網表示新年將重回錄音室,並提及自己剛接受了4次背部手術。

原名Michael Lee Aday的Meat Loaf,縱橫樂壇超過60年,他的唱片全球共賣出超過1億張,其中1977年的大碟《Bat Out of Hell》是音樂史上最高銷量大碟之一,全球賣出4,300萬張。而93年推的經典情歌《I'd Do Anything For Love (But I Won't Do That) 》更成為最暢銷歌曲,並為他帶來格林美音樂獎。

除了歌手身份之外,他亦是演員曾於60多部電影中演出過。其中包括歌舞片《洛奇恐怖晚會》(Rocky Horror Picture Show)。此外,他亦在畢彼特(Brad Pitt)主演的代表作《搏擊會》(Fight Club)中參與演出。同片男星愛德華諾頓(Edward Norton)亦於社交網貼他們同場的劇照並留言哀悼。他說:「我不會在家中保存電影的劇照,但我有這張掛在我辦公室的劇照,因為我每次看到都會令我笑。他好搞笑亦好溫柔。令所有人溫暖。一個甜美的靈魂。安息,Meat Loaf」除了愛德華之外,一眾紅歌手包括雪兒(Cher)、Brian May以及Bonnie Tyler都有留言哀悼這位搖滾界巨人!